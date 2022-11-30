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Çin'in taykonotları tarihi görevde! Uzay istasyonuna kenetlenen Şıncou-15 ile hedefe ulaştılar

30.11.2022 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzay araştırmalarıyla dikkat çeken Çin'in taykonotları tarihi bir göreve daha çıktı. Çin'in dünya yörüngesinde kurduğu uzay istasyonuna gönderdiği dördüncü taykonot ekibi hedefine ulaştı. Çinli taykonotları taşıyan Şıncou-15 mekiği uzay istasyonuna kenetlendi. Taykonotlar, ilk kez yörüngede görev devir teslimi yapacak.

Çin'in taykonotları tarihi görevde! Uzay istasyonuna kenetlenen Şıncou-15 ile hedefe ulaştılar

Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansından (CMSA) yapılan açıklamada, taykonotlar Fey Cunlong, Dıng Çingming ve Cang Lu'yu taşıyan Şıncou-15 uzay mekiğinin, uzay istasyonunun çekirdek modülüne kenetlendiği bildirildi.

BİR İLK

Şıncou-15, dün, "Long March-2F Y15" taşıyıcı roketiyle Gobi Çölü'nde bulunan Ciçüen Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderilmişti.

Taykonotlar, halen istasyonda bulunan üç kişilik ekip ile ilk kez yörüngede görev devir teslimi yapacak.

Tiengong (Gök Sarayı) Uzay İstasyonu'nda 6 ay görev yapacak taykonot ekibi, iki laboratuvar modülü ve donanımlarının entegrasyonunu yürütecek.

AA-20221130-29592405-29592394-CINLI_TAYKONOTLARI_TASIYAN_SINCOU15_MEKIGI_UZAY_ISTASYONUNA_KENETLENDI

Seferin komutanlığını üstlenen 57 yaşındaki Fey, 2005'te Çin'in ikinci insanlı uzay uçuşu olan Şıncou-6 görevine katılmıştı.

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Taykonotlar Dıng ve Cang ise ilk kez insanlı uzay görevinde yer alıyor.

AA-20221130-29592405-29592395-CINLI_TAYKONOTLARI_TASIYAN_SINCOU15_MEKIGI_UZAY_ISTASYONUNA_KENETLENDI

ÇİN'İN UZAY İSTASYONU KURMA PLANI

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanında iş birliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzayİstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle kendi uzay istasyonunu kurmak için çalışmalar yürütüyor.

Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülü ve bir uzay teleskobundan oluşması planlanan Tiengong İstasyonu tamamlandığında, Rusya'nın artık faal olmayan Mir Uzay İstasyonu ile yaklaşık aynı boyutlarda olacak.

İstasyonun ana parçası "Tienhı" (göksel uyum) adı verilen çekirdek modül 29 Nisan 2021'de, ilk laboratuvar modülü "Vıntien" (gökleri aramak) 24 Temmuz'da, ikinci laboratuvar modülü Mıngtien (gökleri düşlemek) 31 Ekim'de fırlatılmıştı.

Çekirdek modüle, laboratuvar modüllerinin eklenmesiyle istasyonun "T" biçimli ana iskeleti tamamlanmıştı. Ana iskelet kurulduktan sonra "Şüntien" (gökleri dolaşmak) adı verilen uzay teleskobunun, ayrı bir modül olarak istasyona eklenmesi planlanıyor.

Montajının 2022 sonunda tamamlanması hedeflenen istasyonda, üç kişilik taykonot ekibi dönüşümlü görev yapıyor. (AA)

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