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Çin'in ürettiği koronavirüs aşısı Türkiye'de

30.12.2020 06:50 | Son Güncelleme:
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Çin'in ürettiği koronavirüs aşısı Türkiye'de

Son dakika haberine göre Çin'den alınan 3 milyon doz Sinovac aşısını taşıyan THY uçağı Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. 17 konteyner Sağlık Bakanlığı'nın deposuna naklediliyor.

Çin'den getirilen koronavirüs aşısının 3 milyon dozluk ilk bölümünü taşıyan THY uçağı Ankara'ya iniş yaptı.

Türk Hava Yolları'na ait "TK 6175" sefer sayılı "Boeing 777" tipi uçak, saat 05.44'te Esenboğa Havalimanı'na indi.

Konteynerler, uçaktan alınarak Sağlık Bakanlığı'nın depolarına taşınmaya başlandı.

14 GÜN TEST EDİLECEK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aşılarımızı getiren uçak Esenboğa Havalimanımıza ulaştı. 14 gün sürecek testleri hemen Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuzda başlayacak. Testleri biter bitmez ise aşılama programımız Halk Sağlığı GM koordinasyonunda gerçekleşecek. Birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı.

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