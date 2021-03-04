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  4. Çin’in uzay aracı Tianwen-1 Mars’tan ilk fotoğraflarını yayınladı

Çin’in uzay aracı Tianwen-1 Mars’tan ilk fotoğraflarını yayınladı

04.03.2021 16:17 | Son Güncelleme:
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Çin’in uzay aracı Tianwen-1 Mars’tan ilk fotoğraflarını yayınladı

Çin Ulusal Uzay Dairesi (CNSA), Mars’ın uzay aracı Tianwen-1 tarafından çekilen ilk fotoğraflarını yayınladı.

Çin Ulusal Uzay Dairesi (CNSA), Kızıl Gezegen’e keşif için gönderilen uzay aracı Tianwen-1 tarafından çekilmiş 3 yüksek çözünürlüklü fotoğraf yayınladı.

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Mars’a 330-350 kilometre uzaklıktan çekilen 2’si siyah beyaz diğeri renkli fotoğraflarda, Mars yüzeyinin küçük kraterleri görüldü.

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TİANWEN-1 MARS'A İNECEK

Geçtiğimiz yıl 23 Temmuz 2020’de Hainan eyaletindeki Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı’ndan fırlatılan Tianwen-1, 475 milyon kilometre kat ederek 224 gün sonra Mars yörüngesine girmişti. Uzay aracının, Mayıs veya Haziran’da Mars’a inmesi bekleniyor. Keşif aracı, kameralar ve çeşitli cihazlarla çalışmaya başlayacak ve gezegene yönelik araştırmalar gerçekleştirecek.

(İHA)

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Çin Mars

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