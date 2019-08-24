HABER

Çin, İngiltere'nin Hong Kong Konsolosloğu çalışanını serbest bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 10:48 | Son Güncelleme

Çin, İngiltere'nin Hong Kong Konsolosloğu çalışanını serbest bıraktı

HONG KONG (AA) - Çin polisi, 8 Ağustos'tan beri gözaltında tutulan İngiltere'nin Hong Kong Konsolosluğu çalışanının salıverildiğini bildirdi.

Hong Kong sınırındaki Şıncın kenti emniyet yetkilileri, "kamu güvenliği yasasını çiğnemekten" 15 gün gözaltında olan İngiltere'nin Hong Kong Konsolosluğunun ticaret ve yatırım birimi çalışanı Simon Cheng'in serbest bırakıldığını duyurdu.

İngiliz yetkililer, Cheng'in salıverilmesini doğruladı.

Gözaltındaki konsolosluk çalışanının ailesi, salı günü sosyal medyada yaptıkları açıklamada, Cheng'in 8 Ağustos'ta iş gezisi için Şıncın'a gittiğini ve kendisinden bir daha haber alamadıklarını ifade etmişti.

Son görüntüleri yürek dağladı: Ölmek istemiyorum Son görüntüleri yürek dağladı: Ölmek istemiyorum
Tekirdağ’da 500 keklik doğaya salındıTekirdağ’da 500 keklik doğaya salındı
Kocaeli’de yaralı kuşlar tedavi edilerek doğaya salındıKocaeli’de yaralı kuşlar tedavi edilerek doğaya salındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çin Hong Kong ingiltere Serbest

En Çok Okunan Haberler

Arka Sokaklar yeni sezondan çarpıcı fragman!

Arka Sokaklar yeni sezondan çarpıcı fragman!

Market önünde dehşet! Cinayet anı kamerada

Market önünde dehşet! Cinayet anı kamerada

Kritik görüşmenin ardından ABD açıkladı! Tek tek yıkıyorlar!

Kritik görüşmenin ardından ABD açıkladı! Tek tek yıkıyorlar!

Trump'tan işleri kızıştıracak hamle! Tarih vererek duyurdu!

Trump'tan işleri kızıştıracak hamle! Tarih vererek duyurdu!

Dilmen'den flaş N'Koudou iddiası!

Dilmen'den flaş N'Koudou iddiası!

Ahmet Davutoğlu'na şok protesto: Buraya gelemez

Ahmet Davutoğlu'na şok protesto: Buraya gelemez

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Ankara'da korkutan deprem!

Ankara'da korkutan deprem!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da minibüs tramvay yoluna girdi! Seferler durdu

İstanbul'da bu sabah! Seferler durdu

İzmir'de belediye başkanının makam odasında dinleme cihazı bulunmasıyla ilgili flaş gelişme

Belediye başkanının odasında dinleme cihazı bulunmuştu!

Son dakika! Pençe-3 harekatı başladı

Pençe-3 harekatı başladı! Bakanlık duyurdu

Market önünde dehşet! Cinayet anı kamerada

Market önünde dehşet! Cinayet anı kamerada

Karısını ayaklarından vurdu, parkta yakalandı!

Karısını ayaklarından vurdu, parkta yakalandı!

FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik operasyon

FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik operasyon

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.