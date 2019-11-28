HABER

Çin İnsan Hakları Geliştirme Vakfı heyeti TBMM'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.11.2019 11:07 | Son Güncelleme

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Çin İnsan Hakları Geliştirme Vakfı Başkanı Huang Mengfu ile bir araya geldi - Çavuşoğlu: - "Kuşak ve Yol Girişimi Orta Koridor Projemiz tamamlandığında sadece iki ülke için değil kuşağın üzerinden geçtiği tüm ülkelerin birbirlerine yakınlaşması, iş birliği temelinde yeni adımların atılması ve herkesin kazanacağı önemli bir proje olarak karşımızda duruyor"

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, eski Çin Siyasi Danışma Konferansı Başkan Yardımcısı ve Çin İnsan Hakları Geliştirme Vakfı Başkanı Huang Mengfu ile beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Meclis'teki görüşmede, iki ülke arasında siyasi, ekonomik ve kültürel alan ile güvenlik konularında iş birliğinin artırılmasına ilişkin en üst düzeyde siyasi iradenin mevcut olduğunu söyledi.

Devlet başkanları başta olmak üzere temas ve istişarelerin her seviyede yoğun biçimde sürdürülmesi sayesinde ilişkilerin ivme kazandığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Müşterek çıkarlarımız temelinde iş birliğinin ilerletilmesi için büyük bir potansiyel mevcuttur. Bu anlayışla ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi önem taşımaktadır." dedi.

Türkiye'nin dış ticaretinde en önemli ortaklarından birisinin Çin olduğunu anımsatan Çavuşoğlu, enerji, hava ve deniz limanları, yüksek hızlı tren ve demir yolları, tüneller, iletişim ve ileri teknoloji konularında Türkiye'nin Çinli şirketler için önemli yatırım imkanları sunduğunu dile getirdi.

Çavuşoğlu, 2018 yılının Çin'de Türkiye turizm yılı olmasının etkisiyle geçtiğimiz yıl bir önceki yıla oranla yüzde 60 artışla 400 bini aşkın Çinli turisti Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyduklarının altını çizerek, şöyle konuştu:

"Kuşak ve Yol Girişimi Orta Koridor Projemiz tamamlandığında, sadece iki ülke için değil kuşağın üzerinden geçtiği tüm ülkelerin birbirlerine yakınlaşması, iş birliği temelinde yeni adımların atılması ve herkesin kazanacağı önemli bir proje olarak karşımızda duruyor. Bu arada Çin'de Sincan Uygur Özerk Bölgesinde son dönemde özellikle hem basına hem de birtakım kurum ve kuruluşlara yansıyan raporlar çerçevesinde özellikle sizlerden bilgi alma fırsatını bulmaktan da ayrıca mutlu olacağız."

Görüşme daha sonra basına kapalı devam etti.

Bu saat stresi engelliyor!Bu saat stresi engelliyor!
Bahçeli'den flaş erken seçim açıklamasıBahçeli'den flaş erken seçim açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sarraj’ı kabul ettiCumhurbaşkanı Erdoğan, Sarraj’ı kabul etti
Anahtar Kelimeler:
Çin İnsan Hakları Geliştirme Vakfı Başkanı Huang Mengfu TBMM TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

En Çok Okunan Haberler

Sol eli neden hep cebinde? Sebebi üzdü!

Sol eli neden hep cebinde? Sebebi üzdü!

Hain saldırı sonrası birlikler teyakkuza geçti!

Hain saldırı sonrası birlikler teyakkuza geçti!

Erdoğan'ın 'çılgın proje'si hakkında çok çarpıcı sözler: İhanet

Erdoğan'ın 'çılgın proje'si hakkında çok çarpıcı sözler: İhanet

İzmir'deki çirkin olayla ilgili AK Parti'den açıklama!

İzmir'deki çirkin olayla ilgili AK Parti'den açıklama!

F.Bahçe'nin eski yıldızından seks partisi açıklaması

F.Bahçe'nin eski yıldızından seks partisi açıklaması

'Sahte peygamber'in cenazesiyle ilgili açıklama

'Sahte peygamber'in cenazesiyle ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İmamoğlu'ndan 'Gülhane Parkı' talimatı

İmamoğlu'ndan 'Gülhane Parkı' talimatı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Soylu'dan 'Menzilcilerin' bakanlıkta kadrolaştığı iddialarına yanıt

Soylu'dan 'Menzilcilerin' bakanlıkta kadrolaştığı iddialarına yanıt

Erdoğan'dan 'bu hanıma haddini bildirin' sözlerine sert tepki

Erdoğan'dan 'bu hanıma haddini bildirin' sözlerine sert tepki

Diğer Haberler
Bahçeli'den flaş erken seçim açıklaması: Herkes hesabını 2023’e göre yapsın

Bahçeli'den flaş erken seçim açıklaması

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

İmamoğlu'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

CHP, RTÜK üyeliği düşürülen Bildirici'yi yeniden aday gösterdi

CHP'den Faruk Bildirici hamlesi!

Muharrem İnce'den yeni açıklama: Biraz önce Rahmi Turan aradı...

Muharrem İnce'den yeni açıklama: Biraz önce Rahmi Turan aradı...

Muharrem İnce'nin 'Teknede birlikte tatil yaptılar' sözlerine Tuncay Özkan'dan sert tepki

Tuncay Özkan’dan Muharrem İnce'ye sert tepki

İBB Meclisi’nde ‘haddini bildiriniz’ gerilimi

İBB Meclisi’nde gerginlik!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.