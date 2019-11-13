Çin İrtibat Ofisi, Hong Kong'taki protestolara daha sert müdahale edilmesini istedi

Çin'in Hong Kong'taki İrtibat Ofisi, Hong Kong Özerk İdari Bölgesi yönetiminden, bölgede şiddet eylemlerine dönüşen protestoları daha sert şekilde bastırmasını istedi.

South China Morning Post'un haberine göre, Ofis'ten yapılan açıklamada, yönetimin ve polisin düzeni sağlamak için tüm gerekli tedbirleri kullanması çağrısı yapıldı.

Kentin "terör uçurumuna sürüklendiği" vurgulanan açıklamada, kargaşanın sonlandırılması ve düzenin sağlanması için ayaklanmaların daha sert şekilde bastırılması istendi.

Açıklamada, Hong Kong idarecilerinden, "kargaşayı sonlandırmak için tüm imkanlarını seferber ederek şiddet eyleminde bulunan suçluları tutuklamaları ve cezalandırmaları" talep edildi.

- Protestolarda şiddet dalgası

Hong Kong'da yaz başından bu yana devam eden protestolarda son haftalarda protestocular ile polis arasındaki çatışmalar ve şiddet olayları arttı.

Bu ayın başında üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Chow Tsz-lok, polisin göstericileri kovaladığı katlı otoparktan düşerek yaralanmış, olaydan iki gün sonra hayatını kaybetmişti. Chow, gösteriler sırasında yaşamını yitiren ilk öğrenci olmuştu.