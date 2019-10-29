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Çin İstanbul Başkonsolosluğu'ndan 96.yıl kutlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 11:12 | Son Güncelleme

Çin Halk Cumhuriyeti’nin İstanbul Başkonsolosluğu sosyal medya hesabından; Türkiye Cumhuriyeti’nin 96.

Çin İstanbul Başkonsolosluğu'ndan 96.yıl kutlaması

İSTANBUL, (DHA)-Çin Halk Cumhuriyeti’nin İstanbul Başkonsolosluğu sosyal medya hesabından; Türkiye Cumhuriyeti’nin 96. Yıldönümü’nü kutladı. Başkonsolosluğun kutlama mesajında şöyle denildi:

“Türkiye Cumhuriyeti için Ekim ayının sahip olduğu öneme Çin Halk Cumhuriyeti olarak bizler de sahibiz. Ekim ayında, Çin Halk Cumhuriyeti 70’inci yılını kutlarken Türkiye Cumhuriyeti de 96’ncı yılının coşkusunu yaşıyor. Bu vesileyle, Türkiye Cumhuriyeti’nin 96’ncı yılını kutluyor, iki ülkenin dostluk ilişkisinin daim olmasını diliyoruz. “

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