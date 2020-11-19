Çin, İtalya’yı salgını başlatmakla suçluyor

Ancak Pekin daha önce de İspanya’yı salgının dünya çapında yayılmasından sorumlu tutarken, Çin’in virüsün sorumlusu olmadığı konusunda ısrarlı. Pekin, koronavirüs salgını hakkında yalan haber yaymakla suçlanıyor.

Hastalığın, Çin’in Wuhan kentindeki hayvan pazarından yayıldığı iddia ediliyor.

Suçlamalar, İtalyanlar tarafından virüsün Çin dışında düşünüldüğünden daha erken dolaştığına yönelik çalışmasının artından geldi. Birçok kişi tarafından salgının merkez üssü olarak kabul edilen Wuhan’da bildirilen ilk vaka 2019 yılının Aralık ayında kayıtlara geçti. Ancak İtalyan Kanser Enstitüsü (INT) tarafından yayınlana makalede, akciğer kanseri tarama denemesi sırasında geçen yıl Ekim ayında İtalya’daki sağlıklı hastalardan alınan kan örneklerinde hastalığa karşı nötralize edici antikorlar bulunduğu bilgisi yer aldı. Bu makale, Çin medyası tarafından şimdiye kadar 1.3 milyon kişinin ölümüne ve dünya çapında ciddi ekonomik krizlere yol açan salgına Çin’in neden olduğu haberler telaşla karşılandı. Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan sözcü Zhao Lijian “Bu bir kez daha gösterdi ki, virüsün izini sürmek, karmaşık bir bilimsel sorudur” dedi.

Virüsün kaynağına yönelik daha derin analizlerin bilim insanlarına bırakılması gerektiğini söyleyen Zhao, kaynağın birden fazla ülkeyi kapsayabileceğini öne sürdü. Ancak İtalya’da çalışmaya dahil olan uzman Dr. Giovanni Apolone The Times’a yaptığı açıklamada bulguların, virüsün Çin’de başladığı ihtimalini ortadan kaldırmadığını ileri sürerek “Çin’in salgını duyurmak konusunda geciktiğini biliyoruz. Bu yüzden orada ne zaman başladığı konusunda hiçbir bilgi yok. Öte yandan Çin’in Kuzey İtalya ile güçlü ticari bağlantıları var” dedi Eğer İtalya Kanser Enstitüsü’nün verilerinin doğruluğu kanıtlanırsa, pandeminin tarihi ile ilgili bazı değişiklikler olacak ve virüsün ne zaman nereden yayıldığına dair yeni sorular doğacak. Sağlık görevlileri Wuhan’daki bir yerleşim yerinde nükleik asit testi yapıyor.

Wuhan’ı ikinci bir dalganın vurmasından endişe edilmişti.

Bazı bilim insanları ihtiyatlı olunması gerektiğini söyleyerek daha fazla inceleme yapılması gerektiğinden söz ediyor. University of Reading’de Biyoloji Bilimleri profesörü Mark Pagel “Çalışmadaki hastaların tamamı 55-65 yaşlarında olmalarına ve sigara kullanmalarına rağmen asemptomatik. Bu normalde Covid-19 için yüksek riskli bir grubu işaret ediyor. Ancak hastaların asemptomatik olması kafa karıştırıcı” dedi.

İtalya’da ilk Covid-19 hastası 21 Şubat’ta Milano’da kayıtlara geçmişti. Ancak İtalyan araştırmacıların son bulguları gösteriyor ki, Eylül 2019 ve Mart 2020 tarihleri arasında yapılan kanser taramasına katılan 959 sağlıklı gönüllünün %11.6’sında koronavirüsle karşılaştıklarına dair bulgular görüldü. Bunların bir çoğu, Şubat ayı öncesinde koronavirüsle karşılaşmıştı. Siena Üniversitesi ise aynı araştırmada ileri antikor testlerini yürüttü. Altı vakada antikor tespit edildi. Reuters, vakalardan dördünün Ekim 2019 olarak tarihlendirildiğini, yani hastaların Eylül ayında enfekte olduğunu söyledi. Pennsylvania’daki Temple Üniversitesi’nden profesör Enrico Bucci “Böylesine olağanüstü bir iddiayı desteklemek için gösterilen kanıtlar yeterince sağlam değil” derken, İtalya’daki Padua Üniversitesi’nden genel patoloji uzmanı Antonella Viola “Boşa patırtı” yorumunda bulundu. Her iki İtalyan bilim insanı da antikor testlerinin şirket içinde tasarlandığını ve diğer araştırmacılar tarafından doğrulanmadığını söyledi.