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Çin-Japonya-Güney Kore zirvesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.12.2019 09:25 | Son Güncelleme

Çin-Japonya-Güney Kore üçlü zirvesinde bir araya gelen ülke liderleri, üçlü serbest ticaret anlaşmasının önemi ve Kore Yarımadası’nın diyalog yoluyla nükleer silahlardan arındırılması konularında mutabık kaldı.Çin Başbakanı Li Keqiang, Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in’i Çin’de bir araya getiren üçlü zirve, Sichuan eyaletinde gerçekleştirildi.

Çin-Japonya-Güney Kore üçlü zirvesinde bir araya gelen ülke liderleri, üçlü serbest ticaret anlaşmasının önemi ve Kore Yarımadası’nın diyalog yoluyla nükleer silahlardan arındırılması konularında mutabık kaldı.
Çin Başbakanı Li Keqiang, Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in’i Çin’de bir araya getiren üçlü zirve, Sichuan eyaletinde gerçekleştirildi. Zirveye başkanlık eden Çin Başbakanı Keqiang, üç ülke arasında serbest ticaret anlaşmasının imzalanmasının önemini yeniden teyit ettiklerini ifade etti.
Kore Yarımadası’nın nükleer silahlardan arındırılmasının diyalog yoluyla gerçekleşmesi gerektiği konusunda mutabık kaldıklarını da kaydeden Başbakan Li Kegiang, "Diyalog ve müzakerenin Kore Yarımadası ile ilgili sorunları çözmenin tek etkili yolu olduğu konusunda hemfikiriz. Sorunları uluslararası toplumla diplomatik yollardan çözmek ve yarımadada, bölgede barışı gerçekleştirmek istiyoruz" dedi.
Kore Yarımadası’nda barışın üç ülkenin de çıkarına olduğu görüşünü paylaştıklarını belirten Moon ise nükleersizleşme ve barışın, Kuzey Kore-ABD diyaloğu yoluyla gerçekleşmesi için birlikte çalışacaklarını kaydetti.

Abe’den yaptırım vurgusu
Japonya Başbakanı Shinzo Abe de ABD ile Kuzey Kore arasındaki diyaloğu sürdürmenin önemli olduğunu ancak Pyongyang’a karşı alınan BM Güvenlik Konseyi kararlarının eksiksiz uygulanması gerektiğini ifade etti.

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