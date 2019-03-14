Çin, JeM örgütü liderinin BM'nin kara listesine alınmasına karşı çıktı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Çin, Hindistan ile Pakistan arasında gerginliğin tırmanmasına neden olan Cammu Keşmir bölgesindeki saldırıları düzenlediği iddia edilen Ceyş-i Muhammed (JeM) örgütünün lideri Mesud Azhar'ın BM Güvenlik Konseyi'nin yaptırım listesine alınmasına karşı çıktı.

ABD, İngiltere ve Fransa, BM Güvenlik Konseyinin DEAŞ ve el-Kaide Yaptırım Komitesi'nden, JeM örgütünün lideri Mesud Azhar'ın yaptırım listesine alınmasını; kendisine silah ambargosu ve seyahat yasağı uygulanmasını, mal varlıklarının dondurulmasını talep etti.

Çin ise Hindistan ile Pakistan arasında gerginliğin tırmanmasına neden olan Cammu Keşmir bölgesindeki saldırıları düzenlediği iddia edilen Ceyş-i Muhammed (JeM) örgütünün lideri Mesud Azhar'ın, BM Güvenlik Konseyinin yaptırım listesine alınmasını engelledi.

Çin, JeM liderinin 2016 ve 2017 yıllarında da yaptırım listesine alınmasını engellemişti. JeM örgütü ise 2001 yılında BM Güvenlik Konseyi yaptırım listesine girmişti. Pakistan, JeM'i 2002 yılından bu yana terör örgütü olarak tanıyor.