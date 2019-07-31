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Çin Kalkınma Bankasının eski başkanına soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 11:57 | Son Güncelleme

Çin Kalkınma Bankasının eski başkanına soruşturma

PEKİN (AA) - Çin'in eski Kalkınma Bankası Başkanı Hu Huaibang’a disiplin kuralları ve kanunları ihlal ettiği şüphesiyle soruşturma açıldı.

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Disiplin ve Denetleme Komisyonundan (CCDI) yapılan açıklamada, Hu’nun kanun ve disiplin kurallarını ciddi şekilde ihlal ettiğinden şüphelenildiği, hakkında CCDI tarafından soruşturma açıldığı belirtildi.

Hu’nun ne tür ihlallere karıştığına ilişkin bilgi verilmedi.

Bankadaki görevine 2013 yılında getirilen Hu, geçen yıl eylül ayında görevinden alınmıştı.

Ülkede disiplin ihlali şüphesiyle başlayan soruşturmalar genellikle yolsuzluk davalarına dönüşüyor.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 2012'de ÇKP liderliğini devralmasının ardından yolsuzluğa karşı mücadele edeceğini açıklamış, yolsuzluğun "partinin hayatta kalmasına karşı tehdit" oluşturduğunu vurgulamıştı.

Ülkede yolsuzluk ve rüşvet suçu işleyen yetkililere, ömür boyu hapis ya da ertelemeli idam cezası verilebilirken, bu suçu işleyenlerin genellikle rüşvet olarak aldıkları gayrimenkul ve lüks eşyalar gibi yasa dışı kazançları devlete devrediliyor.

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çin disiplin ihlalleri soruşturma

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