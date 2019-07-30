Çin: Kamplardaki Uygurların çoğu serbest bırakıldı

Eğitim kamplarında kalmış olanlarsa zaten inançları nedeniyle buraya kapatıldıklarına dikkat çekiyor. Bu kamplardan birinde iki ay kalan Kazak bir iş adamı Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada merkezin tek amacının tutukluların din değiştirmesi olduğunu söyledi. İşadamı tutukluların domuz eti yemeye ve her sabah milliyetçi şarkılar söylemeye zorlandığını belirtti.

Vali, kamplardaki müfredatta Çin hukuku, Çincenin Mandarin lehçesi ve "dinlerin gerçek anlamı" gibi konularda eğitim verildiğini söyledi. Zakir kamptakilere "normal dini gelenekleri yasal koruma altında nasıl uygulayabileceklerinin" öğretildiğini de belirtti.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi Valisi Şöhret Zakir de serbest kalanların "yüzden 90'dan fazlasının" "sevdikleri ve uygun gördükleri bir iş" bulduğunu belirterek eğitim merkezlerinin bu bakımdan "etkin" olduğunu kaydetti.

Türkiye ise Sincan’a bir gözlem heyeti göndereceğini bildirdi.Çin, Sincan’daki tartışmalı eğitim kamplarında tutulan Uygurların çoğunun serbest bırakıldığını açıkladı. Başkent Pekin’de bir basın toplantısı düzenleyen Sincan Uygur Özerk Bölgesi Vali Yardımcısı Alken Tuniaz, "Eğitimlerini alan insanların çoğu topluma ve evlerine geri döndü" dedi. Kaç kişinin serbest bırakıldığını açıklamayan Tuniaz çoğunun bir iş bulduğunu söyledi.

İnsan hakları örgütlerinin tahminine göre Uygur ve diğer Müslüman azınlıklardan 1 milyondan fazla insan Sincan'daki kamplarda tutuluyor ve bu kamplarda dinlerini, kültürlerini ve dillerini bırakmaya zorlanıyor. İddiaları reddeden Pekin bu kampların İslami radikalizmle mücadelede birer eğitim merkezi olduğunu ileri sürüyor.

Türkiye Sincan'a heyet gönderiyor

52. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) toplantısı için Tayland’ın başkenti Bangkok'ta bulunan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuyla ilgili Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir görüşme yaptı.

Görüşme sonrasında Twitter üzerinden bir açıklama yapan Çavuşoğlu, Uygur Türklerinin durumunun ele alındığını belirterek "Çin Halk Cumhuriyeti'nin daveti üzerine Sincan'a bir gözlem heyeti gönderiyoruz" dedi.

AFP, Reuters / EC, BK

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