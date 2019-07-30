HABER

Çin: Kamplardaki Uygurların çoğu serbest bırakıldı

30.07.2019 16:43 | Son Güncelleme

Çin Sincan’daki tartışmalı eğitim kamplarında tutulan Uygurların çoğunun serbest bırakıldığını açıkladı.

Türkiye ise Sincan’a bir gözlem heyeti göndereceğini bildirdi.Çin, Sincan’daki tartışmalı eğitim kamplarında tutulan Uygurların çoğunun serbest bırakıldığını açıkladı. Başkent Pekin’de bir basın toplantısı düzenleyen Sincan Uygur Özerk Bölgesi Vali Yardımcısı Alken Tuniaz, "Eğitimlerini alan insanların çoğu topluma ve evlerine geri döndü" dedi. Kaç kişinin serbest bırakıldığını açıklamayan Tuniaz çoğunun bir iş bulduğunu söyledi.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi Valisi Şöhret Zakir de serbest kalanların "yüzden 90'dan fazlasının" "sevdikleri ve uygun gördükleri bir iş" bulduğunu belirterek eğitim merkezlerinin bu bakımdan "etkin" olduğunu kaydetti.

Vali, kamplardaki müfredatta Çin hukuku, Çincenin Mandarin lehçesi ve "dinlerin gerçek anlamı" gibi konularda eğitim verildiğini söyledi. Zakir kamptakilere "normal dini gelenekleri yasal koruma altında nasıl uygulayabileceklerinin" öğretildiğini de belirtti.

"Domuz eti yemeye zorlandık"

Eğitim kamplarında kalmış olanlarsa zaten inançları nedeniyle buraya kapatıldıklarına dikkat çekiyor. Bu kamplardan birinde iki ay kalan Kazak bir iş adamı Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada merkezin tek amacının tutukluların din değiştirmesi olduğunu söyledi. İşadamı tutukluların domuz eti yemeye ve her sabah milliyetçi şarkılar söylemeye zorlandığını belirtti.

İnsan hakları örgütlerinin tahminine göre Uygur ve diğer Müslüman azınlıklardan 1 milyondan fazla insan Sincan'daki kamplarda tutuluyor ve bu kamplarda dinlerini, kültürlerini ve dillerini bırakmaya zorlanıyor. İddiaları reddeden Pekin bu kampların İslami radikalizmle mücadelede birer eğitim merkezi olduğunu ileri sürüyor.

Türkiye Sincan'a heyet gönderiyor

52. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) toplantısı için Tayland’ın başkenti Bangkok'ta bulunan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuyla ilgili Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir görüşme yaptı.

Görüşme sonrasında Twitter üzerinden bir açıklama yapan Çavuşoğlu, Uygur Türklerinin durumunun ele alındığını belirterek "Çin Halk Cumhuriyeti'nin daveti üzerine Sincan'a bir gözlem heyeti gönderiyoruz" dedi.

AFP, Reuters / EC, BK

©Deutsche Welle Türkçe

O kentte ilk gerçekleşti! Bunca zamandır kimse içeri girememişti O kentte ilk gerçekleşti! Bunca zamandır kimse içeri girememişti
Polis California’daki Saldırının Nedenini Bulmaya ÇalışıyorPolis California’daki Saldırının Nedenini Bulmaya Çalışıyor
Albayrak: ‘Türkiye Faiz İndirimi Sürecine Girdi’Albayrak: ‘Türkiye Faiz İndirimi Sürecine Girdi’
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Albayrak'tan 'faiz' ve 'bayram tatili' açıklaması

Albayrak'tan 'faiz' ve 'bayram tatili' açıklaması

Falcao'dan şoke eden talep! G.Saray...

Falcao'dan şoke eden talep! G.Saray...

Ekrem İmamoğlu'ndan metro açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan metro açıklaması

Yardım için ırmağa koştular, o manzara karşısında şok oldular

Yardım için ırmağa koştular, o manzara karşısında şok oldular

Trafik durma noktasına geldi

Trafik durma noktasına geldi

Pakistan'da askeri uçak düştü: 17 ölü

Pakistan'da askeri uçak düştü: 17 ölü

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

'İsrail ile imzalanan anlaşmalar askıya alındı'

'İsrail ile imzalanan anlaşmalar askıya alındı'

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Havada panik anları! Denize böyle indi

Havada panik anları! Denize böyle indi

Trump'tan Türkiye hamlesi! Beyaz Saray'a davet etti

Trump'tan Türkiye hamlesi! Beyaz Saray'a davet etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye çıkarıldı, Japonya talip oldu!

Türkiye çıkarıldı, Japonya talip oldu!

Çavuşoğlu'ndan önemli NATO açıklaması

Çavuşoğlu'ndan önemli NATO açıklaması

İran’ın eski Cumhurbaşkanı Yardımcısına idam cezası

İran’ın eski Cumhurbaşkanı Yardımcısına idam cezası

Brezilya'da hapishanede isyan: 52 ölü

Brezilya'da hapishanede isyan: 52 ölü

Çin'de iki otobüs çarpıştı: 77 yaralı

Çin'de iki otobüs çarpıştı: 77 yaralı

Pakistan'da askeri uçak düştü: 17 ölü

Pakistan'da askeri uçak düştü: 17 ölü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.