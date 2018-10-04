SELENA SAMETLİ - Çin uzmanı akademisyen Nurettin Akçay, "Çin, kendi çıkarları için İran'ı yalnız bırakabilir. Çin-İran ilişkileri iki dosttan ziyade iki tüccar ilişkisidir." dedi. Şangay (Shanghai) Üniversitesi'nde küresel çalışmalar alanında akademik faaliyetlerini sürdüren Akçay, ABD’nin İran'a yönelik ikinci yaptırım paketinin devreye gireceği 5 kasım günü sonrası Çin-İran ilişkilerinin nasıl seyredebileceği konusunu AA muhabirine değerlendirdi. ABD, 5 Kasım'da İran'ın en önemli gelir kaynağı petrol ihracatını durdurmaya hazırlanırken, bu süreçte Çin'in nasıl bir tavır alacağı merakla bekleniyor. Akçay, İran'ın Çin için önemli bir ülke olduğunu fakat vazgeçilemez olmadığını söyledi. - Çin'in ABD yaptırımları karşısındaki tutumu Akçay, "Çin için İran'la ilişkiler, ekonomik ve politik açıdan önemlidir. ABD'yle mücadele ve İpek Yolu stratejisi, ilişkilerin önemini arttırmaktadır." dedi. Çin'in İran'dan günde 655 bin varil petrol aldığını hatırlatan Akçay, bu rakamın İran petrol ihracatının yaklaşık yüzde 24'ünü oluşturduğunu ifade etti.

Pekin yönetiminin 5 Kasım'da yürürlüğe girecek yaptırımlara uymayacağını ve İran'la ticarete devam edeceğini belirten Akçay, Çin'in yapacağı hamlelerle İran'a uygulanan yaptırımları etkisizleştirmeye çalışacağını bu amaçla yuan ile ticareti genişletmek istediğini, Fransızların çekileceği araba pazarını doldurup, yedek parça teminine devam edeceğini taahhüt ettiğini söyledi. Akçay, şöyle devam etti: "ABD'nin yaptırımına rağmen İran'dan petrol alımına devam eden Çin, geçen ay bu ülkeden petrol ithalatını yüzde 26 arttırdı. Ağustos ayında Çin’in İran’dan ithal ettiği petrol miktarı günlük 874 bin varile ulaştı. Böylece Çin-İran petrol ticareti rekor kırmış oldu. Çin'in ambargo öncesinde İran'dan olabildiğince fazla petrol almaya çalıştığı belirtiliyor. Açıklamalarıyla İran’ın yanında yer alacağını ve İranla ticaretini devam ettireceğini ifade eden Çin, petrol alımını bu derece arttırmasıyla kafalarda soru işaretleri oluştururken, birçok analist Çin’in direncinin zamanla düşeceği yorumlarını yapmaya başladı."

- "Çin, kendi çıkarları için rahatça İran'ı yalnız bırakabilir" Kasım öncesi tepkiler ve açıklamalar, Çin'in ABD ambargolarına uymayacağına işaret etse de 5 Kasım sonrası Çin-İran ticaret verilerinde düşüş yaşanabileceğini dile getiren Akçay, "Çin-İran ilişkileri iki kardeş ilişkisi gibi okunmamalıdır. Bu ilişki iki dosttan ziyade iki tüccar ilişkisidir. Çin, kendi çıkarlarına ters düştüğü an rahatça İran'ı yalnız bırakabilir." dedi. İran'ın zaman zaman gerçekleştirdiği sert çıkışların Çin cephesinde rahatsızlığı ve İran’a yönelik desteğin sorgulanmasına neden olduğuna değinen Akçay, "Çin, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatma tehdidini eleştirip sert bir şekilde kınadı. Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Chen Xiaodong, İran'ın Orta Doğu'da istikrarı sağlamak için daha fazla çaba sarf etmesi ve komşularıyla birlikte hareket etmesi gerektiğini söyleyerek rahatsızlıklarını en üst perdeden dile getirdi." şeklinde konuştu. İran ile ticaret yapan şirketlere yönelik tehditlerden dolayı bugün birçok ülkenin "ABD'siz ödeme modeli"ni tartıştığını dile getiren Akçay, "Çin ve Rusya da kendi para birimlerini kullanarak dolardan bağımsız bir ödeme sistemi kurmak istiyorlar. Fakat sadece yerel paraların kullanımı sorunu çözmeyecektir. Zira ülkeler arasındaki ticaret hacmi farkı azımsanacak ölçüde değildir." dedi.