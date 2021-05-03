HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Çin Komünist Partisi’nin Hindistan’daki ölümlerle alay eden paylaşımı tepkiler sonrası silindi

Çin Komünist Partisi’nin Hindistan’daki ölümlerle alay eden paylaşımı tepkiler sonrası silindi

03.05.2021 06:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin Komünist Partisi’yle ilişkili bir sosyal medya hesabından yapılan ve Hindistan’daki Covid-19 ölümleriyle alay eden bir paylaşım, tepkilerin ardından silindi.

Çin Komünist Partisi’nin Hindistan’daki ölümlerle alay eden paylaşımı tepkiler sonrası silindi

Çin Komünist Partisi'yle ilişkili bir sosyal medya hesabından yapılan ve Hindistan'daki Covid-19 ölümleriyle alay eden bir paylaşım, tepkilerin ardından silindi.

Çin'in sosyal medya sitesi Weibo'da yapılan paylaşımda, Çin'de fırlatılan bir roket ile Hindistan'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin parklarda yakıldığı fotoğraf yan yana koyularak "Çin'de yakılan ateş ile Hindistan'da yakılan ateş arasındaki fark" yazılmıştı.

Cumartesi akşamüstü yapılan bu paylaşım tepkilerin ardından silindi.

Milyonlarca takipçisi olan Çin Komünist Partisi Merkezi Politik ve Yasal İşler Komisyonu tarafından yapılan paylaşımın ardından Weibo kullanıcıları bunun uygunsuz olduğunu, Çin'in Hindistan'a geçmiş olsun dileklerini sunmasının daha doğru olacağını yazmıştı.

Çin'deki Global Times gazetesinin yazı işleri müdürü Hu Şijin Çin'in Hindistan'la insani bir dayanışma göstermesinin ahlaki açıdan daha doğru olacağını belirten bir makale kaleme aldı.

Cuma günü Çin Devlet Başkanı Şi Jinping Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye, ülkede artan ölümler nedeniyle başsağlığı mesajı iletmiş, ihtiyaç duyulması halinde yardım gönderebileceklerini söylemişti.

Hindistan'da koronavirüs salgınının ikinci dalgası çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı.

Ülke genelinde hastanelerde boş yatak bulmak zorlaşırken oksijen kıtlığı da yaşanıyor.

Pazar günü Hindistan'daki günlük can kayıpları 3 bin 689 ile pandeminin başından bu yana en üst seviyeye ulaştı.

Cumartesi günü ise ülkede tespit edilen 400 bin yeni vaka bu alanda bir dünya rekoru kırdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
California açıklarında alabora olan gemide 2 kişi öldüCalifornia açıklarında alabora olan gemide 2 kişi öldü
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler

En Çok Okunan Haberler

Bakan Yanık'tan 1100 lira açıklaması! Sosyal medyadan duyurdu

Bakan Yanık'tan 1100 lira açıklaması! Sosyal medyadan duyurdu

Denizlispor küme düştü, futbolcuların görüntüsü olay oldu! Büyük tepki

Denizlispor küme düştü, futbolcuların görüntüsü olay oldu! Büyük tepki

Bakan Koca’dan gündemi sarsan iddiaya raporlu cevap

Bakan Koca’dan gündemi sarsan iddiaya raporlu cevap

İçişleri Bakanlığı tam kapanmada merak edilen soruları yanıtladı

İçişleri Bakanlığı tam kapanmada merak edilen soruları yanıtladı

Kuşadası'nda görülen siyah yılanlar endişe yarattı

Kuşadası'nda görülen siyah yılanlar endişe yarattı

2 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

2 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

İçişleri Bakanlığı'ndan izin belgeleriyle ilgili açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan izin belgeleriyle ilgili açıklama

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Vali'den 'izin kağıdı' açıklaması: 3 gün sonra kolay olmayacak

Vali'den 'izin kağıdı' açıklaması: 3 gün sonra kolay olmayacak

Soylu: Arkadaşımı kendi ellerimle mezara indirdim

Soylu: Arkadaşımı kendi ellerimle mezara indirdim

Prof. Dr. Ceyhan: 17 gün boşa kapanmış oluruz

Prof. Dr. Ceyhan: 17 gün boşa kapanmış oluruz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.