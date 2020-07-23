“Çin Konsolosluğu FBI’ın Aradığı Çinli’yi Saklıyor”

Savcılar Tang’in, Çin ordusu tarafından yürütülen ve akademisyen ve araştırmacıları yalan beyanlar ve sahte kimliklerle ABD’ye gönderen bir programın parçası olduğunu söylüyor. Çin’in, vize sahtekarlığı yaparak Amerikan üniversitelerine ve araştırma enstitülerine yolladığı bilimadamları aracılığıyla fikri mülkiyet hırsızlığı yaptığı iddia ediliyor.

Tang, ABD vize başvurusunda Çin ordusunda askeri eğitim almadığını beyan etmiş, ancak Federal Soruşturma Bürosu görevlileri (FBI) Tang’in askeri üniformayla çekilmiş fotoğraflarına ve Çin Hava Kuvvetleri Askeri Tıp Üniversitesi’nde görev yaptığını gösteren bilgilere ulaşmıştı.

Amerikalı yetkililer, San Francisco’daki Çin Konsolosluğu’nu, Amerika vizesi almak için Çin ordusuyla bağlantısını gizleyen bir akademisyeni saklamakla suçluyor.

Tang vize sahtekarlığıyla suçlanan ilk Çinli akademisyen değil. Geçtiğimiz ay, Stanford Üniversitesi’nde çalışan araştırmacı Chen Song da vize sahtekarlığı suçlamasıyla tutuklandı.

ABD Houston’daki Çin konsolosluğunun kapanmasını istemişti

ABD hükümeti dün, Çin’den Teksas eyaletinin Houston kentindeki konsolosluğunu 72 saat içinde kapatmasını istedi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaklaşık 60 çalışanı bulunan konsolosluğu kapatma talebine ilişkin ayrıntı vermedi, ancak Çin’in Amerika ve Avrupa’dan fikri mülkiyet hırsızlığında bulunmasına yönelik suçlamaları yineledi. ABD Başkanı Donald Trump da, daha fazla konsolosluk kapatılmasının mümkün olduğunu söyleyerek Çin’i uyardı.

Dünyanın en büyük iki ekonomisi olan ABD ve Çin arasında tansiyon ticaret, teknoloji ve Hong Kong’da yürürlüğe giren yeni ulusal güvenlik yasası gibi sorunlar nedeniyle giderek yükseliyor.

Geçtiğimiz günlerde ABD yetkilileri, aralarında Corona aşısı ve tedavileri üzerinde çalışan ABD biyoteknoloji firmalarının da bulunduğu yüzlerce firmanın bilgisayar sistemlerine sızarak siber casusluk yapmaya çalışan iki hacker hakkında yasal süreç başlattı.

