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"Çin Konsolosluğu saldırısı Afganistan'da planlandı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 22:05 | Son Güncelleme

Karaçi Emniyet Müdürü Amir Ahmed Şaikh: "Çin'in Karaçi Konsolosluğuna düzenlenen saldırı Afganistan'da planlandı"

Pakistan'ın Karaçi kentinin Emniyet Müdürü Amir Ahmed Şaikh, geçen kasımda Çin'in Karaçi Konsolosluğuna düzenlenen saldırının Afganistan'da planlandığını bildirdi.

Karaçi'de düzenlediği basın toplantısında saldırıya ilişkin detayları paylaşan Şaikh, saldırının Çin'in Pakistan'da yürüttüğü projelere yönelik olduğunu söyledi.

Saldırganlara Hint istihbaratının destek verdiğini de iddia eden Şaikh, "Çin'in Karaçi Konsolosluğu'na düzenlenen saldırı Afganistan'da planlandı." diye konuştu.

Şaikh ayrıca saldırıda kullanılan patlayıcı ve silahları, Belucistan eyaletinin Kuetta kentinden Karaçi'ye getirenler ile öldürülen 3 teröriste yardım eden kişilerin yakalandığını açıkladı.

Kasım ayında gerçekleşen saldırıda 4 kişi hayatını kaybederken saldırıyı yapan 3 terörist de olay yerinde öldürülmüştü.

Saldırıyı Belucistan Özgürlük Ordusu üstlenmişti.

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Belucistan Çin'in Karaçi Konsolosluğu Pakistan'ın Karaçi kenti

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