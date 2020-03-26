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  4. Çin, koronavirüs nedeniyle yabancıların ülkeye girişini 'geçici olarak' yasakladı

Çin, koronavirüs nedeniyle yabancıların ülkeye girişini 'geçici olarak' yasakladı

DÜNYA HABERLERİ  | 26.03.2020 20:17 | Son Güncelleme

Çin, yurt dışı kaynaklı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle yabancılara "geçici olarak ülkeye giriş yasağı" getirdi.

Çin, koronavirüs nedeniyle yabancıların ülkeye girişini 'geçici olarak' yasakladı

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu giriş yasağının Kovid-19 salgınını önlemek için geçici bir tedbir olduğu ve pazar günü uygulanmaya başlanacağı belirtildi.

Açıklamada, ikamet izni ve vize serbestisi bulunan yabancıların da ülkeye girişinin geçici olarak durdurulacağı kaydedildi.

Yabancı ülke misyonlarında çalışanların kapsam dışında tutulacağının vurgulandığı açıklamada, ticari faaliyetler, teknoloji ve enerji alanındaki işlerle ilgili ise vize başvurularının yapılabileceği bilgisi paylaşıldı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, 81 bin 285 kişide virüs görüldüğünü ve salgına bağlı 3 bin 287 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

(AA)

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