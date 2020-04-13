Çin, koronavirüs salgınının nasıl başladığına dair akademik araştırmalar üzerinde 'denetimi sıkılaştırdı'

Çin’in, tüm dünyada salgına yol açan yeni tip koronavirüsün kökeni hakkındaki akademik araştırmaların paylaşılmasını kontrol altına aldığı bildirildi.

CNN televizyonu haberini, merkezi hükümetin yönetmeliğine ve Çin merkezli iki üniversitenin paylaştığı duyurulara dayandırdı, ancak duyuruların internetten kaldırıldığı bildirildi.

Duyurulara göre, Covid-19 ile ilgili akademik araştırmalar yayınlanmadan önce ek incelemeden geçecek. Virüsün kökenine dair araştırmalarsa daha detaylı incelemenin ardından merkezi hükümet yetkililerinin onayına sunulacak.

Covid-19 vakalarının klinik analizini anakaradan araştırmacılarla işbirliği içerisinde Şubat ayında uluslararası bir tıp dergisinde yayımlatan Hong Konglu tıp uzmanı David Hui Shu-cheong, çalışmasının böyle bir onay sürecinden geçmediğini aktardı.

Yayın kuruluşu, Çin hükümetinin koronavirüs salgınının kökeni hakkındaki tartışmaları yönlendirebilmek için bu adımı atmış göründüğünü yazdı.

Hükümet söylemi bilimsel bulgularla çelişmeye başladı

Çinli araştırmacılar Ocak ayından beri önde gelen uluslararası tıp dergilerinde Covid-19’a ilişkin bir dizi çalışma yayımladı.

Ancak özellikle ilk koronavirüs vakalarındaki bulgular

