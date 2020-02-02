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Çin, koronavirüsünden hayatını kaybedenlerin gömülmesini yasakladı

DÜNYA HABERLERİ  | 02.02.2020 20:22 | Son Güncelleme

Çin, koronavirüsünden hayatını kaybedenlerin gömülmesini yasakladı. Yetkililer ülkenin cenaze geleneklerini kısıtlarken, hayatını kaybedenlerin yakılmasına karar verildi.

Çin, koronavirüsünden hayatını kaybedenlerin gömülmesini yasakladı

Çin Sivil İşler Bakanlığı ve Kamu Güvenliği Bakanlığı, Ulusal Sağlık Komisyonu’nu, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerle ilgili katı bir protokol yayınladı. Protokole göre, salgını kontrol altına alma adına koronavirüsünden hayatını kaybedenlerin gömülmesi yasaklanarak yakılacak.

Yakılma işlemi belirlenen en yakın cenaze evine götürülecek olup farklı bölgelere taşınmayacak ve mezarlara gömülmeyecek. Cenaze töreni yapılması yasaklanırken, cansız bedenler dezenfekte edilmeyecek. Tıbbi çalışanlar tarafından mühürlenen torbalar açılmamak üzere belirlenen krematoryumlara teslim etmek için personel ve özel araçlarla taşınıp yakılacak.

Hubei eyaleti yetkilileri ayrıca tüm evlilik kayıtlarının pazartesi gününden itibaren bir sonraki duyuruya kadar askıya alındığını açıkladı.

Son verilere göre, Çin’de hayatını kaybedenlerin sayısı pazar günü itibarıyla 305’e yükselirken, salgından etkilenenlerin sayısı 14 bin 380’e çıktı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
çin koronavirüs corona virüs

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