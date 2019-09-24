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Çin kültürü İstanbul’a taşındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 10:08 | Son Güncelleme

İstanbul, Çin Kültür Günü’ne ev sahipliği yaptı.

Çin kültürü İstanbul’a taşındı

Sinem ERYILMAZ - Ömer HASAR / İSTANBUL, (DHA) - İstanbul, Çin Kültür Günü’ne ev sahipliği yaptı. Çin Halk Cumhuriyeti’nin 70’inci Kuruluş Yıldönümü’ne özel hazırlanan etkinliklerde ülkenin kültürel değerleri tanıtıldı.

İstanbul renkli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu iş birliği ile Çin Halk Cumhuriyeti'nin 70’inci Kuruluş Yıldönümü’ne özel hazırlanan Çin Kültür Günü renkli görüntülere sahne oldu.

Şişli Bomanti Ada’da gerçekleşen Çin’in kültürel değerleri ve zenginliklerinden oluşan programda fotoğraf sergisi, kaligrafi atölyesi, geleneksel maske atölyesi, Çin dili, Çin tıbbı tanıtımı, Kungfu gösterisi, müzik dinletisi, film gösterisi gibi etkinlikler yapıldı.

Alana gelen yüzlerce kişi hem ülkenin kültürünü yakından tanıma fırsatı buldu hem de eğlenceli vakit geçirdi. Katılımcılar ayrıca Çin pazarından alışveriş yapabilme ve Çin lezzetlerini tatma fırsatı da yakaladı.

“KÜLTÜRLERİN TANINMASI MİLLETLERİ YAKINLAŞTIRIYOR”

Etkinlikte Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamada bulunan Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, “Kültür daha derin bir şeydir. Kültür iyi bilinirse karşı ülkenin daha derinden tanımasına fırsat sağlıyor. Bu da milletlerin samimiyetini güçlendirecektir. Bu etkinlik ile Çin’e gitmeden kültürünün tanınmasına imkân sağlıyor. Geçen yıl Türk Kültür ve Turizm Bakanlığı Çin’de değişik şehirlerde bir yıllık tanıtma programı düzenledi. O etkinliklerde tarihten sanata, gösteriden resim sergisine kadar Türk kültürü tanıtıldı. Bunun sonucunda 2018 yılında bir önceki yıl Türkiye’ye gelen Çinli turist sayısını yüzde 60’a yakın arttırdı. Turistler yapılan bu etkinlik sayesinde o ülkelere daha bilinçli olarak gidiyor” diye konuştu.

Kültür gününde stantlarda yapılan, yiyecek ve hatıra eşya satışlarından elde edilen gelirin ise Lösemili Çocuklar Vakfı’na (LÖSEV) bağışlanacağı belirtildi.

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