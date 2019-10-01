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Çin kuruluşunun 70'inci yılını kutluyor

01.10.2019 13:31 | Son Güncelleme

Çin Halk Cumhuriyeti kuruluşunun 70’nci yılını başkent Pekin’de düzenlenen büyük bir askeri geçitle kutladı.

Çin kuruluşunun 70'inci yılını kutluyor

Askeri geçitte Çin'in yeni balistik füzesi Dong Feng 41 ilk kez kamuoyu önüne çıkarıldı.Çin Halk Cumhuriyeti'nin 70'inci kuruluş yıl dönümü, başkent Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda düzenlenen resmi törenle kutlandı. Yaklaşık 15 bin asker ve ordu envanterinde bulunan çok sayıda askeri teçhizatın yer aldığı törene, kurucu lider Mao Zedong ile özdeşleşen bir kıyafetle katılan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping törende bir konuşma yaptı. Şi konuşmasında "Hiç kimse Çin halkının ve Çin ulusunun ileriye giden yolculuğunu durduramaz" dedi. Mao'nun 1 Ekim 1949 tarihinde komünist Çin Halk Cumhuriyeti'ni ilan ettiği yerde törene katılanlara hitap eden Şi, hiçbir gücün bu olağanüstü ulusun temellerini sarsamayacağı mesajı verdi.

Çin medyasının verdiği bilgiye göre, ülke tarihinin en büyük askeri geçit törenine sahne olan ve sabah saatlerinde 70 pare top atışı ile başlayan kutlamalar nedeni ile başkent Pekin'de çok yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Yeni nesil kıtalar arası balistik füze

Tiananmen Meydanı'ndaki askeri geçit töreninde, Çin Ordusu'nun en etkili silahlarından biri olan yeni nesil kıtalar arası balistik füze Dong Feng 41 (Doğu Rüzgarı) de yer aldı. İlk kez kamuoyu önüne çıkarılan ve uzmanlar tarafından dünyanın en etkili füzelerinden biri olarak nitelendirilen silah 12 ila 15 bin kilometre arasında bir menzile sahip. 21 metre uzunluğundaki füze, bünyesinde on nükleer başlık taşıma ve Amerika Birleşik Devletleri'ni fırlatıldıktan yarım saat sonra vurabilecek hıza sahip.

Çin Halk Cumhuriyeti kendi açıklamasına göre, karşı taraftan nükleer bir saldırı gelmediği sürece nükleer silah kullanmama prensibini benimseyen bir doktrini takip ediyor.

Hong Kong'ta yoğun güvenlik önlemleri

Çin'e bağlı Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde polis, yeni protesto gösterilerini önlemek için yoğun güvenlik önlemlerine başvurdu. Sokaklarda ve toplu taşıma araçlarında kimlik kontrolleri yapılırken, çok sayıda metro istasyonu ulaşıma kapatıldı. Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü ile ilgili resmi tören de her yıl olduğu gibi açık havada değil, güvenlik gerekçesi ile Hong Kong özel idaresi yöneticilerinin katılımıyla kapalı bir mekan olan fuar alanında yapıldı.

dpa, AFP/ET, JD

© Deutsche Welle Türkçe

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