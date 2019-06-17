Çin Lideri Kuzey Kore’ye Gidiyor

Bir anlaşmaya varılamayan Şubat ayındaki zirvenin ardından, ABD ve Kuzey Kore arasında üst düzeyde bir görüşme olmadı.

Şubat ayında, Vietnam’da yapılan Başkan Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un zirvesinde, Kuzey Kore, ana nükleer yerleşkesinin yıkımı karşılığında, Birleşmiş Milletler tarafından uygulanan yaptırımların tamamının kaldırılmasını istemiş, ABD bu talebi reddetmişti.

Ziyaret, ABD ve Kuzey Kore arasındaki görüşme ve müzakerelerin çıkmazda olduğu bir süreçte yapılacak.

Çin devlet medyasının açıklamasına göre ziyaret, Çin ve Kuzey Kore diplomatik ilişkilerinin başlamasının 70. Yıl dönümüne denk getiriliyor.

Kuzey Kore devlet haber ajansı da ziyaretin yapılacağını belirtti ancak daha fazla ayrıntı paylaşmadı.

Çin devlet televizyonu CCTV, 14 yıl sonra bir Çin liderinin ilk defa Kuzey Kore’yi ziyaret edeceği bilgisini verdi.

Perşembe ve Cuma günlerini kapsayacak ziyaret sırasında Xi Jinping, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile görüşecek.

Nisan ayında Rusya’nın doğusuna seyahat eden Kim, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşmüştü. Kim’in bu ziyareti çoğu uzman tarafından, Kim’in Washington karşısındaki konumunu güçlendirme amacı taşıdığı şeklinde yorumlandı.

Kuzey Kore geçen ay da ABD’ye baskı uygulama amacı olarak yorumlanan bir adım atarak, iki kısa menzilli füze denemesinde bulunmuştu.

Kuzey Kore devlet haber ajansı KCNA Nisan ayında, Kim Jong Un’un ABD’ye bir plan veya öneriyle gelmesi için “yıl sonuna kadar süre verdiğini” yazmıştı.

2012’de göreve geldiğinden bu yan, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Kim Jong Un’la Çin’de 4 kez biraraya geldi. Bu görüşmeler, genel olarak Kim’in, Başkan Trump veya Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in’le yapacağı görüşmeler öncesine getirilmeye çalışıldı.

Çin uzun süredir, “çift taraflı askıya alma” politikasını savunuyor. Buna göre, Kuzey Kore nükleer faaliyetlerini ve füze geliştirme çabalarını durduracak, aynı zamanda da ABD ve Güney Kore geniş çaplı ortak askeri tatbikatlarını sonlandıracak.