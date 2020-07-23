Çin Mars'a İlk Uzay Aracını Gönderdi

Çin’in Mars’a gidecek olan ilk insansız aracı fırlatıldı. Araç bir yıllık bir seyahatin ardından Mars’a ulaşacak.

Tianwen-1 adı verilen insansız uzay aracı Hainan Adası’ndaki Wenchang fırlatma üssünden Long March 5 roketiyle fırlatıldı. Fırlatma törenine kalabalık bir grup da izleyici olarak katıldı.

İsmi “Cennete Sorular” anlamına gelen Tianwen-1 adlı uzay aracı Mars’ın yörüngesine Şubat ayında ulaşacak. Yörüngeye ulaştıktan sonra araç Mars yüzeyinde Utopia Planitia adı verilen bölgeye inecek.

Uzay aracı güneş enerjisiyle çalışan bir arazi aracı taşıyor ve bu araç 3 ay boyunca Mars yüzeyinde keşif çalışmaları yapacak.

Aracın başarılı şekilde Mars yüzeyine inmesi halinde Çin, Mars yüzeyine ulaşan ikinci ülke olacak. Amerika, 1976 yılından buy ana Mars’a 8 farklı araç yolladı. Çin aynı zamanda başarılı olması halinde Mars’ın yörüngesine grime, gezegene iniş yapma ve yüzeyde keşif yapma aşamalarının tamamını da gerçekleştirmiş olacak.

Bu Çin’in tamamen kendisinin gerçekleştirdiği ilk Mars denemesi. Daha önce Rus taşıyıcı roketlerini kullanarak bir deneme yapılmış ancak başarısız olunmuştu.

Çin geçen yıl Amerika ve Rusya’nın ardından Ay’a uzay aracı indiren ilk ülke olmuştu.

Tianwen-1 bu yıl Mars’a doğru yola çıkan üçüncü uzay aracı oluyor. Pazartesi günü de Birleşik Arap Emirlikleri’ne ait bir uzay aracı Mars’a doğru yola çıkmıştı. ABD de 30 Temmuz’da yeni bir uzay aracını Mars’a gönderecek.

