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Çin medyası kaybolan tenisçi Peng'in görüntülerini yayınladı

21.11.2021 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin devlet medyası, ülkenin eski başbakan yardımcısını tacizle suçladıktan sonra ortadan kaybolan tenisçi Shuai Peng'in görüntülerini yayınladı.

Çin medyası kaybolan tenisçi Peng'in görüntülerini yayınladı

Beyaz Saray, Çin'den "doğrulanabilir kanıt" sunulmasını istedi.Çin'de yaklaşık üç hafta önce ülkenin eski başbakan yardımcılarından Zhang Gaoli'yi tacizle suçlamasının ardından kendinden bir daha haber alınamayan 35 yaşındaki tenisçi Shuai Peng'in görüntüleri yayınlandı. Çin devlet medyasında yer alan fotoğraf ve videolarda, Peng'in pazar günü başkent Pekin'de düzenlenen bir tenis turnuvasına katılırken görüldüğü belirtildi.

Çin devlet gazetesi Global Times'ın genel yayın yönetmeni Hu Şijin cumartesi günü de iki video yayınlayarak videolarda Peng'in antrenörü ve arkadaşlarıyla yemek yerken görüldüğünü öne sürdü. Şjin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bu video içeriği görüntülerin Pekin saatine göre Cumartesi günü kaydedildiğini gösteriyor" dedi.

Ancak içeriklerin gerçek olup olmadığı teyit edilemedi.

"Videolar yeterli değil"

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Kadınlar Tenis Birliği (WTA) Üst Yöneticisi Steve Simon, videoların yeterli olmadığına dikkat çekti. Simon, "Bu video tek başına yeterli değil. Peng'i görmek sevindirici olmasına karşın özgür olup olmadığı ve kararlarını kendisinin verip vermediği bilinmiyor" ifadelerini kullandı.

Peng'den haber alınamaması uluslararası alanda da endişelere neden oldu. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, "Çin kurumlarından derhal Peng'in ikamet yeri ve güvenliği konusunda bağımsız ve doğrulanabilir kanıtlar sunmasını talep ediyoruz" dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) ardından Fransa ve İngiltere de Peng'in güvenliği konusunda "doğrulanabilir belgeler" sunulmasını istedi.

2 Kasım'da ülkenin sosyal paylaşım sitesi Sina Weibo'ya konuya ilişkin açıklamalarda bulunan 35 yaşındaki tenisçi, 2013 ile 2018 yılları arasında Çin'de başbakan yardımcısı olarak görev yapan Gaoli tarafından üç yıl önce cinsel ilişkiye zorlandığını söylemişti. Bu paylaşımın ardından Çinli tenisçiden haber alınamamış, söz konusu içerikler de ülkenin sansür kurumları tarafından yayından kaldırılmıştı. Peng'in Wimbledon ve Fransa Açık gibi uluslararası turnuvalarda şampiyonlukları bulunuyor.

AFP,dpa / BÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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