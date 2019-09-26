Çin Milli Günü resepsiyonu

Programda konuşan Dıng, Çin ve Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğinin, yeni bir aşamaya girdiğini belirterek, Türkiye’ye yatırım yapmak üzere gelen Çinli firma sayısındaki artışa dikkati çekti.

Çin'in Ankara Büyükelçisi Dıng Li, "Çin, Türkiye ile aynı gemide yol alma ruhuyla ortak kazanca dayalı iş birliği yaparak, Çin-Türkiye stratejik iş birliği ilişkilerini sürekli olarak derinlemesine geliştirmeye, iki ülke halklarına yarar getirmeye ve dünyanın istikrarını ve refahını birlikte korumaya hazırdır." dedi.

Büyükelçi Dıng, iki ülkenin ortak fırsat ve sınamalarla karşılaştığına değinerek, "Çin, Türkiye ile aynı gemide yol alma ruhuyla ortak kazanca dayalı iş birliği yaparak, Çin-Türkiye stratejik iş birliği ilişkilerini sürekli olarak derinlemesine geliştirmeye, iki ülke halklarına yarar getirmeye ve dünyanın istikrarını ve refahını birlikte korumaya hazırdır." ifadesini kullandı.

Pekin ve Ankara'nın karşılıklı siyasi güveni daha da güçlendirmesi gerektiğini vurgulayan Dıng, "Çin ve Türkiye, birbirlerinin temel çıkarlarına ve ana hassasiyetlerine saygı göstermeli ve ikili ilişkilerinin her zaman sağlıklı ve istikrarlı olmasını sağlamalıdır." şeklinde konuştu. - "İş birliği sağlam adımlarla ilerletilmeli"

Dıng, tarihi İpek Yolu'nu yeniden canlandırmayı hedefleyen “Kuşak ve Yol” girişimi ve Türkiye'nin “Orta Koridor” stratejisinin birbiriyle uyumlaştırılması çağrısında bulunarak, şöyle devam etti:

"Taraflar, ticaret, yatırım, bilim ve teknoloji, enerji ve turizm alanlarındaki iş birliğini sağlam adımlarla ilerletmelidir. Bu süreçte, Türkiye’nin Çin’e ihracatını, Çin’in Türkiye’deki yatırımını ve Türkiye’ye gelen Çinli turist sayısını iki katına çıkarmak hedeflerine bir an önce ulaşmaya çalışmalıyız. İki taraf, uluslararası meselelerdeki koordinasyonu ve iş birliğini güçlendirmeye, tek taraflılığa ve zorbalığa karşı çıkmaya, sıcak konuların siyasi çözüme kavuşturulmasını sağlamaya, bölgede ve dünyada barış, istikrar ve kalkınmanın gerçekleşmesine katkıda bulunmaya devam etmelidir."