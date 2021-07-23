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  4. Çin'de mucize kurtuluş! Selde çöken evin altında kalan bebek sağ olarak çıkarıldı

Çin'de mucize kurtuluş! Selde çöken evin altında kalan bebek sağ olarak çıkarıldı

23.07.2021 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'in Henan eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları nedeniyle çöken bir evin enkazında mahsur kalan bir bebek, 24 saat sonra moloz yığınlarının arasından sağ olarak çıkarıldı.

Geçtiğimiz Salı günü Çin'in Henan eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanda şu ana kadar 33 kişi hayatını kaybederken, kayıp 8 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

24 SAAT SONRA SAĞ OLARAK ÇIKARILDI

Eyalete bağlı Xingyang kentinde Salı günü yağışın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle çöken bir evde, anne ve bebeği enkaz altında kaldı. Ekiplerin çalışmaları sonucu bebek, enkazdan 24 saat sonra sağ olarak çıkarılırken, o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ANNENİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Hastaneye kaldırılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, annesinin ise cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı.

(İHA)

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Çin sel
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