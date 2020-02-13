Çin mülkiyet hırsızlığı iddiaları durmak bilmiyor

Dünyanın en büyük iki gücü olan ABD ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında devam eden gerginlik nedeniyle Washington’daki alarm giderek büyüyor. ABD, Çin’in “fikri mülkiyet kopyalaması” hakkında özel sektör ve akademiden insanlarla bir araya geldi. “Çin Girişim Konferansı” (China Initiative Conference) adı verilen konferansta, Çin tarafından yapıldığı söylenen mülkiyet kopyalaması ile ilgili ayrıntılara değinildi.

Adalet Bakanlığı ve FBI tarafından düzenlenen konferansta, özel sektör ve akademi Çin’e karşı uyarıldı. Ya da bunun ne kadar etkili olduğu tam bilinmiyor.

John Demers’e tarafından yapılan açıklamada, “Çin’den gelen tehdit gerçek, kalıcı, iyi organize edilmiş, iyi kaynaklara sahip ve yakın zamanda bir yere gitmeyecek.” ifadelerine yer verdi. FBI Direktörü Christopher Wray ise, Çin’in ABD’nin enformasyon ve fikri mülkiyetine ve ekonomik gücüne yönelik en büyük tehlikeyi barındırdığını söyledi.

FBI, 1000’in üzerinde Çin bağlantılı fikri mülkiyet hırsızlığı olduğunu söyledi. Ayrıca şu an içinde bulunduğumuz mali yılda 19 kişinin mülkiyet kopyalaması nedeniyle gözaltına alındığını da ekledi. 2019 mali yılının tamamında yapılan gözaltı sayısı ise 24’ü bulmuştu. Çin tarafından yapılan fikri mülkiyet kopyalaması faaliyetleri giderek artıyor gibi görünüyor.

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