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Çin mutfağının lezzetleri Kapadokya'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 11:13 | Son Güncelleme

Kapadokya'yı ziyaret eden Çinli turistler, kendi kültür ve damak tatlarına ait lezzetleri bölgede açılan çok sayıda Çin lokantasında bulabiliyor - Çinli aşçı Jinyu Wang: "Yemeklerimiz Türk mutfağına göre biraz farklı ama çok lezzetli. Müşterilerimiz çok memnun ayrılıyor. Çin'de yaptığım yemekleri artık burada yapıyorum" - Çin lokantası işletmecisi Shaun Li: "Birkaç ay önce Kapadokya'da kendimize ait bir yer açtık. Çinliler buraya gelince çok beğeniyor. Bazen Türkler de geliyor ama onlar sadece makarna yiyor"

NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Her yıl yüz binlerce Çinli turistin ziyaret ettiği Kapadokya bölgesindeki Çin lokantaları, Uzak Doğulu müşterilerine kendi damak tatlarına uygun lezzetler sunuyor.

Çin'de 2018 yılının "Türkiye Turizm Yılı" ilan edilmesinin ardından bu ülkeden gelen turist sayısında önemli oranda artış yaşanırken, bu yoğunluğu fırsata çevirmek için kolları sıvayan Türk ve Çinli müteşebbisler, çeşitli lezzetlerin sunulduğu lokantaları hizmete açtı.

UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan Kapadokya'yı ziyaret eden Çinliler, gün boyu turistik merkezleri gezerken, Göreme beldesinde faaliyet gösteren dört ayrı Çin lokantasında kendi mutfaklarına ait yemekleri de bulabiliyor.

Müşterilerine, Çin'e özgü el makarnası ikram eden Shaun Li, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 12 yıldır İstanbul'daki bir lokantada çalıştığını, orta derecede Türkçe öğrendikten sonra Kapadokya'da kendi işletmesini açtığını belirtti.

Shaun Li, Çinli turistler için ülkelerinde "hızlı yemek" kategorisinde çokça talep gören el yapımı makarna ve soslu tavuk hazırladıklarını söyledi.

Makarnaya Türk müşterilerin de ilgi gösterdiğini dile getiren Shaun Li, "Birkaç ay önce Kapadokya'da kendimize ait bir yer açtık. Çinliler buraya gelince çok beğeniyor. Bazen Türkler de geliyor ama onlar sadece makarna yiyor. Ustamız, makarnayı müşterilerin önünde tamamen elde hazırlıyor. Bazı baharatları ülkemizden getiriyoruz. Kapadokya'da Çin yemeği yapıyoruz, Türkleri de bekliyoruz." diye konuştu.

Çinli aşçıların yardımıyla müşterilerine Çin mutfağına özel çeşitli lezzetler ikram edilen bir başka firmanın işletmecisi Bekir Coşkun da deneme amaçlı başladıkları sektörde ilgiden memnun olduklarını aktardı.

Coşkun, Kapadokya'ya Çin'den çok fazla ziyaretçi geldiği için böyle bir yatırım düşündüklerini ifade ederek, "Kendi mutfağını yansıtabilmesi için Çin'den aşçı getirdik. Müşterilerin ilgisi beklentimizin çok üzerinde. Türkiye gezisi planlamış turistler, Kapadokya'da kendi ülkesinin yemeklerinin olduğu bir yer görünce çok seviniyorlar. Onlar için sürpriz oluyor. Ayrıca, Çin mutfağından hoşlanan başka ülke vatandaşlarını da konuk ediyoruz." dedi.

- "Müşterilerimiz çok memnun ayrılıyor"

Beldedeki bir Çin lokantasında aşçı olarak çalışan Jinyu Wang, Kapadokya'da yaşamaktan ve kendi ülkelerinden gelen müşterilere sunum yapmaktan mutlu olduğunu belirtti.

Uzun yıllar ülkesinde aşçı olarak çalıştıktan sonra bölgeye geldiğini anlatan Jinyu Wang, "Buraya gelenler ülkemizdeki lezzetleri bulabiliyor. Yemeklerimiz Türk mutfağına göre biraz farklı ama çok lezzetli. Müşterilerimiz çok memnun ayrılıyor. Çin'de yaptığım yemekleri artık burada yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Kapadokya'ya arkadaşıyla geldiğini ve bölgenin doğal güzelliklerine hayran kaldığını aktaran Tian Xiayun da tesadüfen Çin lokantası ile karşılaştıklarını ve sevinçle yemek sipariş ettiklerini söyledi.

Tian Xiayun, Kapadokya'da böyle bir yerle karşılaşacağını düşünmediğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Kendimi evimde gibi hissetmemi sağladı, yemekler çok lezzetli ve aynı zamanda fiyatları da çok uygun. 'Türkiye'ye iyi ki geldim.' diyorum. Çin'de, Türkiye denildiği zaman ilk sırada doğal güzellikleri ve manzarası nedeniyle Kapadokya geliyor. Kapadokya'nın güzel manzarası içinde gezmek ve kendimize ait kültürümüzdeki yemekleri yemek gerçekten de güzel bir durum. Bu lokantadan sosyal medyadaki takipçilerime ve arkadaşlarıma bahsedeceğim."

Lokantanın Türk misafirlerinden Kemal Cingil de el yapımı makarna yemekten keyif aldığını, Türk damak tadına uygun bir lezzet olduğu için zaman zaman tercih ettiğini aktardı.

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Çin Lokantası Çin mutfağı Kapadokya Nevşehir

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