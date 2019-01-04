Çin mutfağının lezzetleri Kapadokya'da

Müşterilerine, Çin'e özgü el makarnası ikram eden Shaun Li, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 12 yıldır İstanbul'daki bir lokantada çalıştığını, orta derecede Türkçe öğrendikten sonra Kapadokya'da kendi işletmesini açtığını belirtti.

UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan Kapadokya'yı ziyaret eden Çinliler, gün boyu turistik merkezleri gezerken, Göreme beldesinde faaliyet gösteren dört ayrı Çin lokantasında kendi mutfaklarına ait yemekleri de bulabiliyor.

Çin'de 2018 yılının "Türkiye Turizm Yılı" ilan edilmesinin ardından bu ülkeden gelen turist sayısında önemli oranda artış yaşanırken, bu yoğunluğu fırsata çevirmek için kolları sıvayan Türk ve Çinli müteşebbisler, çeşitli lezzetlerin sunulduğu lokantaları hizmete açtı.

NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Her yıl yüz binlerce Çinli turistin ziyaret ettiği Kapadokya bölgesindeki Çin lokantaları, Uzak Doğulu müşterilerine kendi damak tatlarına uygun lezzetler sunuyor.

Makarnaya Türk müşterilerin de ilgi gösterdiğini dile getiren Shaun Li, "Birkaç ay önce Kapadokya'da kendimize ait bir yer açtık. Çinliler buraya gelince çok beğeniyor. Bazen Türkler de geliyor ama onlar sadece makarna yiyor. Ustamız, makarnayı müşterilerin önünde tamamen elde hazırlıyor. Bazı baharatları ülkemizden getiriyoruz. Kapadokya'da Çin yemeği yapıyoruz, Türkleri de bekliyoruz." diye konuştu.

Çinli aşçıların yardımıyla müşterilerine Çin mutfağına özel çeşitli lezzetler ikram edilen bir başka firmanın işletmecisi Bekir Coşkun da deneme amaçlı başladıkları sektörde ilgiden memnun olduklarını aktardı.

Coşkun, Kapadokya'ya Çin'den çok fazla ziyaretçi geldiği için böyle bir yatırım düşündüklerini ifade ederek, "Kendi mutfağını yansıtabilmesi için Çin'den aşçı getirdik. Müşterilerin ilgisi beklentimizin çok üzerinde. Türkiye gezisi planlamış turistler, Kapadokya'da kendi ülkesinin yemeklerinin olduğu bir yer görünce çok seviniyorlar. Onlar için sürpriz oluyor. Ayrıca, Çin mutfağından hoşlanan başka ülke vatandaşlarını da konuk ediyoruz." dedi.