HABER

"Çin New York açıklarında tatbikat yapsa New Yorklular da tedirgin olur"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 13:49 | Son Güncelleme

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed: - "(ABD'nin ASEAN ülkeleriyle Güney Çin Denizi'nde başlattığı deniz tatbikatı hakkında) Çin tehdit altında hissetmekte haklı. Eğer Çin New York açıklarında tatbikat yapsa eminim New Yorklular da tedirgin olur" - "Eğer bunu Güney Çin Denizi'nde yaparsanız Çinliler kendilerini tehdit altında hissedecektir. Tehdit altında hissettiklerinde ne yapacaklar? Daha büyük gemiler inşa edecekler, deniz kuvvetlerini güçlendirecekler ve kendi savaş gemilerini bölgeye gönderecekler. Böyle olunca bir gün burada bir kaza meydana gelebilir, birbirlerine ateş açabilirler ve bir savaş çıkabilir"

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, ABD'nin Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ülkeleri ile Güney Çin Denizi'nde ortak deniz tatbikatı düzenlemesine ilişkin, "Çin tehdit altında hissetmekte haklı. Eğer Çin New York açıklarında tatbikat yapsa eminim New Yorklular da tedirgin olurlar." dedi.

Malezya ulusal haber ajansı Bernema'da yer alan habere göre Başbakan Mahathir, Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh'de yapılan "ASEAN Bağlamında Süper Güçlerle İlişkileri Dengelemek" başlıklı konferansta konuştu.

Başbakan Mahathir, ABD'nin ASEAN ülkeleriyle Tayland Körfezi ve Güney Çin Denizi'nde başlattığı ortak deniz tatbikatı ile ilgili sorulan soruya verdiği yanıtta, bu tip askeri tatbikatların dışarıda kalan bölge ülkelerini provoke ettiğini belirterek, "Eğer savaş sistemlerini denemek istiyorlarsa gitsinler kendi ülkelerinde denesinler. Neden buraya geliyorlar? Çin tehdit altında hissetmekte haklı. Çin New York açıklarında deniz tatbikatı yapsa eminim New Yorklular da tedirgin olur." ifadelerini kullandı.

Bu tip tatbikatların bölge ülkeleri arasındaki güven ilişkisini olumsuz etkilediğini dile getiren Mahathir ,"Eğer bunu Güney Çin Denizi'nde yaparsanız Çinliler kendilerini tehdit altında hissedecektir. Tehdit altında hissettiklerinde ne yapacaklar? Daha büyük gemiler inşa edecekler, deniz kuvvetlerini güçlendirecekler ve kendi savaş gemilerini bölgeye gönderecekler. Böyle olunca bir gün burada bir kaza meydana gelebilir, birbirlerine ateş açabilirler ve bir savaş çıkabilir ve tüm bu tatbikat saçmalıkları boşa para harcamaktan başka bir şey değil." değerlendirmesinde bulundu.

Mahathir, ASEAN ülkelerinin süper güç devletlerin etkisine ve baskılarına karşı bölgesel iş birliğini geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

ASEAN'ın günümüzde dünyada etkinliğini sürdürebilen az sayıdaki bölgesel örgütten biri olduğuna dikkati çeken Mahathir, "Tek tek ülkeler olarak uluslararası pazarlık masasına oturduğumuzda gücümüz ve etkimiz sınırlı kalıyor. Bu yüzden ASEAN olarak 10 ülkeyi temsilen tartışmalara girerek ortak çıkarlarımızı savunmamız gerekiyor." diye konuştu.

Mahathir, ASEAN bölgesinin dünyada barışın hakim olduğu az sayıdaki bölgeden biri olduğunu belirterek, "Çünkü biz birlikte çalışıyoruz. ASEAN hala önemini koruyor ve umarım bu birlik güçlenerek, üyeleri arasında iş birliğini geliştirerek devam eder." yorumunu yaptı.

- "Ticaret savaşı hukukun üstünlüğü anlayışına uygun değil"

ABD ile Çin'in belirli ihraç ürünlerinde gümrük tarifelerini karşılıklı artırmasıyla başlayan ticaret savaşıyla ilgili görüşü sorulan Mahathir, "ABD ile Çin dış ticaretteki sorunlarını karşılıklı müzakereyle veya tahkime giderek çözmeli. Sonuçta bize hukukun üstünlüğüne saygı göstermemizi söyleyen en başta ABD. Ticaret savaşı hukukun üstünlüğü anlayışına uygun değil. Umarım diğer ülkelere demokrasi ve hukukun üstünlüğünü vaaz edenler, aynı kuralara kendileri de uymaları gerektiğini anlar." dedi.

ABD ve 10 ASEAN ülkesi dün Tayland'da Körfezi ve Güney Çin Denizi çevresindeki uluslararası sularda 5 gün sürecek bir askeri tatbikata başladıklarını duyurmuştu. Tatbikata bin 200 askeri personelin katıldığı bildirilmişti.

PARTNER İşte güzel oyuncunun babası İşte güzel oyuncunun babası
Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı 'Sivas Kongresi' 100 yaşındaCumhuriyet'in temellerinin atıldığı 'Sivas Kongresi' 100 yaşında
Rize’nin Derepazarı ilçesinde dün yaşanan selin yaraları sarılıyorRize’nin Derepazarı ilçesinde dün yaşanan selin yaraları sarılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD asean askeri tatbikat çin Güney Çin Denizi Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ticaret savaşı

En Çok Okunan Haberler

Fuhuştan gözaltına alınan damat adayı evlendi

Fuhuştan gözaltına alınan damat adayı evlendi

AK Parti'den ihraçları isteniyordu! İlk açıklama geldi!

AK Parti'den ihraçları isteniyordu! İlk açıklama geldi!

Kırmızı bültenle aranan Nedim Karakulak öldürüldü

Kırmızı bültenle aranan Nedim Karakulak öldürüldü

Piyasaların merakla beklediği veri açıklandı

Piyasaların merakla beklediği veri açıklandı

Fatih'te feci kaza! 1 ölü, 1 yaralı

Fatih'te feci kaza! 1 ölü, 1 yaralı

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: 31 Mart öncesi görevinden uzaklaştırılan 94 belediye başkanının hapis cezası belli oldu

94 belediye başkanının hapis cezası belli oldu

İznik Gölü'ne simsiyah çorak su aktı

Nereden geldiği bilinmiyor! İznik Gölü'nde korkutan görüntü

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 81 ilde alkollü araç kullanan sürücülere yönelik denetim

81 ilde dev denetim!

Parkta oturan çifte kurşun yağdırdı!

Parkta oturan çifte kurşun yağdırdı!

Suriye sınırında YPG'li tertöristler böyle görüntülendi!

Teröristlerde dikkat çeken silah! Böyle görüntülendiler

3 ay süren teknik takibin ardından yakalandılar! Lüks yaşantıları dikkat çekti

3 ay süren teknik takibin ardından yakalandılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.