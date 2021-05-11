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Çin nüfusundaki artış yavaşladı

11.05.2021 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin nüfusunun on yıldır en yavaş büyümeyi kaydederek 1,4 milyara ulaştığı açıklandı.

Ülkede nüfusun yaşlanması endişe yaratıyor.Dünyanın en kalabalık nüfusa sahip ülkesi Çin'de 2020 nüfus sayımının sonuçları açıklandı. Ülkede azalan doğum oranları nedeniyle, nüfustaki büyüme oranı yüzde 5,4 ile 1960 yılından bu yana en düşük seviyede gerçekleşti. Çin'in nüfusu 1 milyar 410 milyon olarak tespit edildi.

Ulusal İstatistik Bürosu yetkilisi Ning Jizhe "Çin'in doğurganlık politikasındaki değişiklik olumlu sonuçlar elde etti" ifadelerini kullandı. Ancak Ning "Yaşlanan nüfus uzun vadede nüfusun dengeli bir şekilde artmasının üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor" diye de ekledi.

Genç nüfus azalıyor

Nüfusun dağılımında 15-59 yaş arası bireylerin sayısı neredeyse yüzde 7 azalma gösterirken, 60 yaş üstü nüfus yüzde 5'ten fazla arttı.

Son yıllarda düşen evlilik sayılarının ve kadınların iş hayatında etkin olmaları nedeniyle çocuk doğurmayı ertelemelerinin doğum oranlarına etki ettiği belirtildi.

Ning, Covid-19 pandemisinin de doğum oranlarını yavaşlattığını kaydetti. Ning "Covid-19 günlük hayatla ilgili belirsizlikleri ve hastanede doğum yapma konusundaki endişeleri arttırdı. Bu da vatandaşların doğum yapma isteğini düşürdü" dedi.

Çin'de 2019 yılında 14,65 milyon bebek dünyaya gelirken 2020 yılında bu rakam 12 milyona indi. Çin'de bir aile ortalama 2,62 kişiden oluşuyor. Ancak 10 yıl önce bu rakam 3,10 seviyesinde bulunuyordu.

Kentsel nüfus artıyor

Öte yandan nüfus sayımı ile toplumsal yapıdaki değişimler de tespit edildi. Buna göre, kentsel nüfus 236,4 milyon artış gösterdi. Bu, 10 yıl önce yapılan bir önceki nüfus sayımına göre yüzde 15'lik bir artışa işaret ediyor.

Çin nüfusunun yüzde 63'ten fazlası artık kentlerde yaşıyor. Ayrıca 500 milyon kişinin de adres kaydından farklı bir yerde çalıştığı belirtiliyor.

Çin her 10 yılda bir nüfus sayımı yapıyor. 2020 sayımı Aralık ayında yedi milyon katılımcı ile yapıldı. Ning, sayımın ilk kez online olarak yapıldığını kaydetti.

Verilerin güvenilirliğine dair Wisconsin-Madison Üniversitesi'nden kıdemli bilim insanı Yi Fuxian, Çin nüfusunun fazla tahmin edildiğini ve 2018 yılından bu yana azalmaya başladığına inandığını söyledi.

AFP/SSB, JD

© Deutsche Welle Türkçe

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