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Çin o iddiaları bir kez daha yalanladı

DÜNYA HABERLERİ  | 01.05.2020 11:10 | Son Güncelleme

Çin, "Kovid-19'un Vuhan'daki laboratuvardan çıktığı" iddialarını bir kez daha yalanladı.

Çin o iddiaları bir kez daha yalanladı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuan, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Vuhan'daki laboratuvardan çıktığı iddialarını reddetti.

Geng, perşembe günü Vuhan Viroloji Enstitüsünde yaptığı açıklamada, enstitüsünün yeni bir koronavirüs tasarlama ve yaratma kabiliyetine sahip olmadığını ve bunu hiç yapmadığını belirtti.

Enstitüdeki laboratuvarın, herhangi bir patojenin sızmasını önleyecek biyogüvenlik tedbirlerini uyguladığını vurgulayan Geng, "iddiaların temelsiz ve tamamen uydurma" olduğunu söyledi.

Geng, virüsün kaynağının karmaşık bir bilimsel sorun olduğunu, bilim adamları ve profesyoneller tarafından incelenmesi gerektiğini ifade etti.

ABD'li siyasilerin, "Çin'in küresel salgından sorumlu tutulması" yönündeki açıklamalarını eleştiren Geng, ABD'nin zamanını salgını daha iyi kontrol etmek için harcamak zorunda olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Kovid-19'un Vuhan'daki bir laboratuvardan çıktığına ilişkin kanıtları gördüğünü ancak şu anda detay paylaşamayacağını açıklamıştı.

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