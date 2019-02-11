Çin öldüğü açıklanan halk ozanı Heyit'in videosunu yayınladı

Türkiye, ozanın Sincan bölgesindeki kamplarda öldüğünü açıklamıştı.Türkiye'nin Cumartesi günü halk ozanı Heyit'in Sincan bölgesindeki kamplarda öldüğünü açıklaması ve Çin'i eleştirmesi üzerine uluslararası kamuoyunun gündeme gelen olay üzerine Çin tarafı da Uygur Türkü halk ozanı Abdurrehim Heyit'in video görüntülerini yayınladı.
Çin Uluslararası Radyosu Türkçe Servisi tarafından yayınlanan 25 saniyelik doğrulanmamış videoda kendini Heyit olarak tanıtan bir kişi tarihi 10 Şubat olarak veriyor. Aynı kişi kameraya bakarak "Ulusal yasaları ihlal ettiğim gerekçesi ile soruşturma sürecindeyim" diyor ve sağlığının iyi durumda olduğunu ve kötü muameleye maruz kalmadığını söylüyor.
Çin'in gözaltındaki aktivistlerin "suçlarını itiraf ettikleri" videolarını yayınlamasının rastlanan bir durum olduğu bildirilirken, videonun gerçekliği sorgulanıyor.
Birleşmiş Milletler'in bir raporunda Çin Sincan bölgesindeki birçok kampta 1 milyon Uygur ve diğer Müslüman toplulukları gözaltında tuttuğu bildiriliyor.
Pekin, bu uygulamanın radikalleşme ve terör saldırılarının önüne geçme amacını taşıdığını savunuyor.
Türkiye'den ağır eleştiri
Türk Dışişleri Bakanlığı Cumartesi günü yaptığı açıklamada Çin'in Sincan bölgesindeki Müslüman Uygur azınlığın Pekin'in sistematik asimilasyonuna maruz bırakıldığını savunmuştu.
Türk Dışişleri Bakanlığı açıklamasında 57 yaşındaki Heyit'in müzisyen olarak yaptığı bir beste nedeniyle sekiz yıl hapis cezası aldığını ve hapishanedeki ikinci yılında yaşamını yitirdiği belirtilmişti.
Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hami Aksoy, Sincan Uygur Özerk Bölgesindeki Uygur Türklerinin ve diğer Müslüman toplulukların temel insan haklarını ihlal eden uygulamaların, özellikle son iki yıl içerisinde ağırlaştığını belirtmiş ve "21. yüzyılda toplama kamplarının yeniden ortaya çıkması ve Çin makamlarının Uygur Türklerine yönelik sistematik asimilasyon politikası insanlık adına büyük bir utanç kaynağıdır" ifadesini kullanmıştı.
dpa/SSB, EC
© Deutsche Welle Türkçe
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