Çin öldüğü açıklanan halk ozanı Heyit'in videosunu yayınladı

Türkiye, ozanın Sincan bölgesindeki kamplarda öldüğünü açıklamıştı.Türkiye'nin Cumartesi günü halk ozanı Heyit'in Sincan bölgesindeki kamplarda öldüğünü açıklaması ve Çin'i eleştirmesi üzerine uluslararası kamuoyunun gündeme gelen olay üzerine Çin tarafı da Uygur Türkü halk ozanı Abdurrehim Heyit'in video görüntülerini yayınladı.

Çin Uluslararası Radyosu Türkçe Servisi tarafından yayınlanan 25 saniyelik doğrulanmamış videoda kendini Heyit olarak tanıtan bir kişi tarihi 10 Şubat olarak veriyor. Aynı kişi kameraya bakarak "Ulusal yasaları ihlal ettiğim gerekçesi ile soruşturma sürecindeyim" diyor ve sağlığının iyi durumda olduğunu ve kötü muameleye maruz kalmadığını söylüyor.

Çin'in gözaltındaki aktivistlerin "suçlarını itiraf ettikleri" videolarını yayınlamasının rastlanan bir durum olduğu bildirilirken, videonun gerçekliği sorgulanıyor.

Birleşmiş Milletler'in bir raporunda Çin Sincan bölgesindeki birçok kampta 1 milyon Uygur ve diğer Müslüman toplulukları gözaltında tuttuğu bildiriliyor.