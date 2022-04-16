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Çin Omicron Aşılarının İnsanlı Deneylerine Başlıyor

16.04.2022 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin devletine ait ilaç firması Sinopharm ve Çinli aşı firması Sinovac Biotech’in geliştirdikleri, Omicron varyantını hedefleyen Kovid-19 aşı adayları, Hong Kong'da klinik deneyler için onay aldı

Çin Omicron Aşılarının İnsanlı Deneylerine Başlıyor

Firmalardan gelen açıklamalarda, Sinopharm'ın yan kuruluşu China National Biotec Group'un (CNBG) geliştirdiği iki aşının ve Sinovac'ın aşısının, "öldürülmüş" olarak da adlandırılan "inaktif" koronavirüsü içerdiği kaydedildi. Aday aşılar, şirketlerin daha önce Çin'e ve diğer ülkelere sağladığı aşılarınkine benzer teknolojiyle üretildi.

CNBG, Sinopharm adaylarının halihazırda iki veya üç doz aşı olmuş yetişkinlerde güçlendirici olarak test edileceğini bildirdi. Şirket, deneye kaç kişinin katılacağını ve deneklerin destekleyiciyi dozu yaptırmadan önce hangi aşıları olduğunu açıklamadı.

Sinovac, mevcut CoronaVac aşısının, ortaya çıkan varyantlara karşı korumasıyla ilgili çalışmaları da ısrarla sürdüreceğini kaydetti.

Çin'de yapılan bir araştırma, mevcut Sinopharm aşısı BBIBP-CorV’nin dördüncü dozunun, normal iki dozluk uygulama dozu üzerine takviye üçüncü dozdan altı ay sonra uygulandığında, Omicron'a karşı antikor seviyelerini önemli ölçüde arttırmadığını gösterdi.

Dördüncü doz, antikorları üçüncü dozun sağladığı en yüksek seviyelere geri getirse de daha fazlasına yardımcı olmadı. Araştırmacılar yeni geliştirilen aşıların, ileride güçlendirici doz olarak daha iyi bir alternatif sunacağı görüşünde.

Veriler, aşıların, virüsün eski türlerine karşı sağladığı antikorların, yüksek oranda bulaşıcı Omicron varyantını nötralize etmekte zayıf kaldığını gösteriyor. Bu nedenle dünyanın dört bir yanındaki bilim insanları, Omicron'a karşı daha güncel aşıları geliştirmek için uğraşıyor.

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koronavirüs (Covid-19) Çin koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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