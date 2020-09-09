Çin Ordusuyla Bağlantılı Öğrencilerin ABD Vizelerine İptal

Beyaz Saray yönetimi Amerikan üniversitelerinde lisansüstü eğitim alan bazı Çinli öğrencilerin ve araştırmacıların vizelerini iptal etme kararı aldı. ABD İç Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada kararın hassas araştırma bilgilerinin çalınmasını önlemek amacıyla alındığı belirtildi.

İç Güvenlik Bakan Vekili Chad Wolf, Çin’i Corona virüsü araştırmalarını çalmak ve Amerikan üniversitelerini öğrenci vizelerini kullanarak suistimal etmekle suçladı.

Wolf, vizeleri iptal edilecek kişilerin Çin’in askeri sızma stratejileriyle bağlantısı tespit edilen öğrenciler olacağını belirtti.

Wolf, ‘‘Köle işgücüyle üretilen ürünlerin piyasalarımıza girmesine de engel olacağız’’ dedi ve Çin’e insan onuruna saygı göstermesi çağrısı yaptı. Çin, Uygurlar’a yönelik çalışma kamplarını da içeren uygulama ve politikaları nedeniyle eleştiriliyor.

Konuyla ilgili yapılması planlanan resmi bir açıklama ertelenmiş olsa da Reuters haber ajansına göre ABD, tarlalarda zorla işçi çalıştırıldığı gerekçesiyle pamuk ve domates ürünlerinin Şincan’dan ithalatını engellemeye hazırlanıyor.