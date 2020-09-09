Çin Ordusuyla Bağlantılı Öğrencilerin ABD Vizelerine İptal

Beyaz Saray yönetimi Amerikan üniversitelerinde lisansüstü eğitim alan bazı Çinli öğrencilerin ve araştırmacıların vizelerini iptal etme kararı aldı. ABD İç Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada kararın hassas araştırma bilgilerinin çalınmasını önlemek amacıyla alındığı belirtildi.
İç Güvenlik Bakan Vekili Chad Wolf, Çin’i Corona virüsü araştırmalarını çalmak ve Amerikan üniversitelerini öğrenci vizelerini kullanarak suistimal etmekle suçladı.
Wolf, vizeleri iptal edilecek kişilerin Çin’in askeri sızma stratejileriyle bağlantısı tespit edilen öğrenciler olacağını belirtti.
Wolf, ‘‘Köle işgücüyle üretilen ürünlerin piyasalarımıza girmesine de engel olacağız’’ dedi ve Çin’e insan onuruna saygı göstermesi çağrısı yaptı. Çin, Uygurlar’a yönelik çalışma kamplarını da içeren uygulama ve politikaları nedeniyle eleştiriliyor.
Konuyla ilgili yapılması planlanan resmi bir açıklama ertelenmiş olsa da Reuters haber ajansına göre ABD, tarlalarda zorla işçi çalıştırıldığı gerekçesiyle pamuk ve domates ürünlerinin Şincan’dan ithalatını engellemeye hazırlanıyor.
ABD-Çin ilişkileri dünyanın iki büyük ekonomisinin ticaret, Hong Kong’daki insan hakları ve Corona virüsü konularındaki anlaşmazlıkları nedeniyle tarihin en kötü eviyesinde.
3 Kasım seçimlerine hazırlanan Başkan Donald Trump da seçim kampanyasının parçası olarak Çin’e karşı katı bir yaklaşım benimsedi. Trump, Demokrat rakibi Joe Biden’ı Pekin’e karşı yumuşak olmakla suçluyor.
ABD’deki üniversitelere kaydolmuş bazı öğrenciler Çarşamba günü, Çin’deki ABD konsolosluklarından vizelerinin iptal edildiğine dair elektronik postayla bildirim aldıklarını kaydetti.
F-1 vizesine sahip 50 kadar öğrenciye de yeniden vize başvurusu yapmaları gerektiği söylendi.
Bu öğrencilerin bir kısmı Çin Halk Kurtuluş Ordusu’yla bağlantılı üniversitelerden mezun.