"Live Science" internet sitesinde yayımlanan çalışmada, Çin'in doğusunun, dünyayı güneşin zararlı ultraviyole ışınlarından koruyan ozon tabakasını aşındırdığı bilinen bir madde olan karbon tetraklorürü (CCl4) belirgin miktarda yaydığı belirtildi.

Avustralya, Güney Kore, İsviçre, İngiltere ve ABD'den bilim adamları tarafından yürütülen çalışma, CCl4 de dahil olmak üzere ozon tabakasına zarar veren maddeleri tüm dünyada yasaklayan Montreal Protokolü'ne rağmen Çin'in zararlı kimyasal bileşeni kullanmaya devam ettiğini ve ozon tabakasına zarar veren emisyonlara neden olduğunu ortaya koydu.

Araştırmacılar, gazların atmosferdeki hareketini simüle eden iki modelin yanı sıra Kore Yarımadası'nın yakınında, karadan ve havadan atmosfer konsantrasyonunu ölçen sensörlerden edinilen verileri inceledi.

Çin ozon tabakasını incelten kimyasal kullanıyor!

Çalışmanın lideri Mark Lunt, "Sonuçlarımız, Doğu Asya bölgesinden karbon tetraklorür yayılımının, küresel emisyonların büyük çoğunluğundan sorumlu olduğunu gösterdi. Ve bu emisyonlar, önceki çalışmalarda belirtilenden önemli ölçüde daha büyük." dedi.