PEKİN (AA) - Çin Dışişleri Bakanlığı, ülkenin para birimi yuanın kurunun dolar karşında istikrarlı tutulacağını bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü Lu Kang, başkent Pekin’de yaptığı olağan basın toplantısında, ABD Hazine Bakanlığınca her 6 ayda bir yayımlanan "ABD'nin Önemli Ticaret Partnerlerinin Makroekonomik ve Döviz Kuru Politikaları" raporunda Çin’i kur manipülatörü olarak listeye almamasına ilişkin “raporun, uluslararası toplumun fikir birliği ve ortak anlayışa uygun olarak Çin’in döviz kurlarını manipüle etmemesinin sonucu olduğunu" ifade etti.

Çin’in, para birimi devalüasyonu rekabetine girmeyeceğini defalarca tekrar ettiklerini dile getiren Lu Kang, ticaret tartışmaları gibi harici sorunları halletmek için yuanın döviz kurunun kullanmayacağını ve ülkesinin para birimi kurunu temelde istikrarlı ve dengeli bir seviyede tutacağını bildirdi. Lu Kang, “Çin, ABD’nin döviz kuru konusunu siyasileştirmekten çok, piyasa kanunlarına saygı duymasını ve tarafsız kalmasını umuyor.” ifadelerini kullandı.