Çin Parlamentosu Hong Kong'la İlgili Tartışmalı Güvenlik Yasasını Kabul Etti

Çin parlamentosu, bir süredir şehirde yaşayanların protesto ettiği ve uluslararası kamuoyunun tepki gösterdiği, Hong Kong’la ilgili ulusal güvenlik yasasını kabul etti. Yasanın Hong Kong’un özerk yapısını ortadan kaldıracağı ve bölgedeki özgürlükleri kısıtlayarak ticari faaliyetlere de zarar vermesinden endişe ediliyor.
Çin hükümeti kabul edilen güvenlik yasasının, dış müdahale ve terörizm gibi konuları içerdiğini savunsa da Hong Kong’ta yaşayanlar, bölgenin özerk yapısının kaybolacağı gerekçesiyle uzun süredir protesto eylemleri düzenliyorlar.
Çin Ulusal Marşı’na saygısızlığa ceza getirilmesine ilişkin bir başka yasanın da görüşüldüğü dakikalarda Hong Kong’ta gösteriler devam etti.
Göstericiler hem ulusal marşla ilgili yasayı hem de ulusal güvenlik yasasını protesto etmeyi sürdürdüler. Birgün önceki gösterilerde polis 360 göstericiyi gözaltına almıştı.
Ancak başta Amerika olmak üzere uluslararası kamuoyu tepkileri ve sokak gösterilerine karşın Çin Parlamentosu, ulusal güvenlik yasasını büyük bir oy çokluğuyla kabul etti.
Yasanın detaylarının önümüzdeki günlerde ortaya çıkması ve Eylül ayından önce de yasanın yürürlüğe girmesi bekleniyor.
Çinli yetkililer ve Pekin destekli Hong Kong şehri yönetimi, yasanın şehrin özerk konumuna zarar vermeyeceğini söylüyorlar.
Çin Başbakanı Li Keqiang yasanın, Hong Kong’ta istikrarın sağlanması adına olumlu olacağını ve tek ülke iki sistem düzeninin ulusal bir politika olarak devam ettiğini söyledi.
Çin Başbakanı ayrıca Amerika’nın, Hong Kong konusunda gösterdiği tepkilere de değindi ve işbirliği olması gerektiğini aksi takdirde bundan her iki tarafın da zarar göreceğini söyledi.
Hong Kong şehri yöneticisi Carrie Lam da yaptığı açıklamada yönetiminin Pekin’le çalışarak yasanın mümkün olan en kısa sürede tamamlanması için gerekenleri yapacaklarını söyledi. Lam “Yasa Hong Kong’ta yaşayanların özgürlüklerini ve haklarını etkilemeyecek” dedi.
Son olarak Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da yaptığı açıklamada Pekin yönetiminin tavrı tepki göstermiş ve “Bugün sahadaki koşullara bakıldığında mantıklı hiç kimse Hong Kong’un Çin’den yüksek seviyede bir özerkliğe sahip olduğunu söyleyemez’’ demişti.
Amerika yasanın kabulü ve yürürlüğe girmesi halinde Çin’e yönelik olarak yaptırım kararları alabileceğini de dile getirmişti.
Amerika’yla birlikte İngiltere ve Avrupa Birliği de söz konusu yasanın Hong Kong’un özerkliğine zarar vereceği konusundaki kaygılarını dile getirmişti.