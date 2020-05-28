Çin Parlamentosu Hong Kong'la İlgili Tartışmalı Güvenlik Yasasını Kabul Etti

Çin parlamentosu, bir süredir şehirde yaşayanların protesto ettiği ve uluslararası kamuoyunun tepki gösterdiği, Hong Kong’la ilgili ulusal güvenlik yasasını kabul etti. Yasanın Hong Kong’un özerk yapısını ortadan kaldıracağı ve bölgedeki özgürlükleri kısıtlayarak ticari faaliyetlere de zarar vermesinden endişe ediliyor.

Çin hükümeti kabul edilen güvenlik yasasının, dış müdahale ve terörizm gibi konuları içerdiğini savunsa da Hong Kong’ta yaşayanlar, bölgenin özerk yapısının kaybolacağı gerekçesiyle uzun süredir protesto eylemleri düzenliyorlar.

Çin Ulusal Marşı’na saygısızlığa ceza getirilmesine ilişkin bir başka yasanın da görüşüldüğü dakikalarda Hong Kong’ta gösteriler devam etti.

Göstericiler hem ulusal marşla ilgili yasayı hem de ulusal güvenlik yasasını protesto etmeyi sürdürdüler. Birgün önceki gösterilerde polis 360 göstericiyi gözaltına almıştı.

Ancak başta Amerika olmak üzere uluslararası kamuoyu tepkileri ve sokak gösterilerine karşın Çin Parlamentosu, ulusal güvenlik yasasını büyük bir oy çokluğuyla kabul etti.