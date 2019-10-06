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Çin petrol şirketi İran gaz sahasından çekildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 14:22 | Son Güncelleme

Çin petrol şirketi İran gaz sahasından çekildi

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, Çin Devlet Petrol Şirketinin (CNPC) dünyanın en büyük doğal gaz sahası olarak bilinen Güney Pars'tan çekildiğini söyledi.

İran Petrol Bakanlığı sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kerec kentinde petrol şirketini ziyaret eden Zengene, burada Güney Pars Gaz Sahası'ndan çekilen CNPC ile ilgili açıklamada bulundu.

Güney Pars sahasının 11. etabının geliştirilmesi projesinde yüzde 30'luk hisseye sahip Çinli CNPC şirketinin çekildiğini aktaran Zengene, projeyi İranlı Petropars'ın tek başına tamamlayacağını bildirdi.

Söz konusu etabın geliştirilmesi için yabancı sermayeyi çekmeyi ve İranlı şirketlerin de bunların yanında uzmanlaşmasını istediklerini kaydeden Zengene, Mart 2020'ye kadar günlük 500 milyon fit küp doğal gaz kapasiteli platformların yerleştirileceğini belirtti.

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çin İRAN

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