Çin Plague Inc.'i yasakladı! Sebebi koronavirüs mü?

Çin koronavirüs salgını ile olan mücadelesine devam ediyor. Ancak bu mücadele maalesef ki çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Çin salgın hastalık ile sahada mücadele ederken bir yandan da dezenfermasyon yaratabilecek bazı durumlara karşı da adımlar atıyor. Sosyal medya üzerinden virüs hakkında yalan haber yayanlar Çin hükümeti tarafından ağır bir şekilde cezalandırılıyor. Fakat bugün bu yaptırımların bir benzeri bir oyun için getirildi. O oyun, dünyanın en popüler oyunlarından biri olan Plague Inc'den başkası değildi.

PLAGUE INC. YASAKLANDI

iOS ve Android platformlarında ve PC'de de yer alan Plague Inc. oyunu Çin'de yasaklandı. Oyun yasaklama kararının ardından Android Google Play Store ve iOS App Store üzerinden kaldırıldı. Şu an Çin'den oyunu indirmenin (Android için) APK yüklemek dışında hiçbir yolu kalmadı.

OYUNUN YAPIMCISI KORONAVİRÜS'Ü İŞARET ETTİ

Oyunun yapımcısı Ndemic Creations yasaklama kararının ardından bazı açıklamalar yaptı. Yapım şirketi ''App Store engeli ile ilgili henüz tatmin edici bir açıklama mevcut olmadığını söyleyerek bu sorunun koronavirüs salgını ile ilgili olduğunu düşündüklerini ifade etti.

CORONA OYUNLARI DA YASAKLANABİLİR

Plague Inc.'ın yapımcısının söyledikleri dikkate alınır cinsten açıklamalar. Zira Plague Inc oyununda amaç bir virüs yaratıp bunu dünyaya yaymak. Oyunda virüs dünyaya yayıldıkça da başarılar kazanılıyor. Bu tıpkı koronavirüs konulu 'corona' oyunlarına benziyor. Çok yakında sadece davetiye ile girilen corona oyunlarına da Çin tarafından yasak getirilmesi muhtemel.

