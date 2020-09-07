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Çin, potansiyel aşı adaylarını görücüye çıkardı

DÜNYA HABERLERİ  | 07.09.2020 14:46 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgınının çıkış noktası kabul edilen Çin, geliştirdiği aşıları ilk kez görücüye çıkardı.

Çin, potansiyel aşı adaylarını görücüye çıkardı

Koronavirüse karşı aşı geliştirme konusunda zamana karşı yarış devam ederken, bu konuda bir olumlu haber de salgının çıkış noktası sayılan Çin’den geldi.

Sinovac Biotech ve Sinopharm adlı şirketler tarafından geliştirilen aşı adayları Pekin ticaret fuarında kamuoyuna sunuldu. Aşılar henüz piyasaya sürülmedi ancak üreticiler Faz 3 deneylerinin ardından bu yılın sonuna kadar onay almayı umduklarını belirtti.

Sinovac’tan bir yetkili AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, yılda 300 milyon doz üretebilen ‘bir aşı fabrikasının’ inşaatını tamamladıklarını söyledi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, daha önce, ülkesi tarafından üretilecek herhangi bir aşının ‘küresel bir kamu malı’ olacağını belirtmişti. Global Times gazetesi de aşı fiyatının ‘çok yüksek’ olmayacağını kaydetmişti.

Bu aşamada dünya çapında Faz 3 testlerine kadar gelen 10 aşı adayı bulunuyor. Geçen ay itibarıyla dünya çapında geliştirilmekte olan aşılardan en az 5.7 milyar doz ön sipariş verildi.

Ancak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), önümüzdeki yılın ortalarına kadar yaygın bir aşılama beklemediklerini belirtiyor.

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