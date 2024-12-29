Çin resmen duyurdu! Saatte 450 kilometreye çıkabiliyor: ‘C450’

Çin, yerli üretim Fuşing (diriliş) serisi hızlı trenlerin saatte 450 kilometre hıza kadar çıkabilen "CR450" modelinin prototipini tanıttı.

Xinhua'nın haberine göre, Çin Devlet Demir Yolları Grubu, "CR450BF" adı verilen prototipi Pekin'de sergiledi.

Azami hızının saatte 450 kilometre, ticari sefer hızının saatte 400 kilometre olması hedeflenen CR450'nin prototipinin teknik testlerinin tamamlanarak trenin 2025'te hizmete girmesi hedefleniyor.

Yeni nesil tren için ray teknolojilerinin güncellendiği yeni bir altyapı oluşturulması planlanıyor.

Çin'de halihazırda kullanılan hızlı trenler azami saatte 350 kilometre hıza çıkabiliyor. CR450'nin hizmete girmesiyle, 4 saatten fazla süren Pekin-Şanghay hızlı tren seferinin süresinin 2,5 saate kadar ineceği öngörülüyor.

Haziran 2023'te Fucien eyaletinde Fucou ile Şiamın şehirlerini birbirine bağlayan Meycou Körfezi Köprüsü'nde yapılan test sürüşünde trenin hızı saatte 453 kilometreye kadar çıkmıştı.

Çin'in 46 bin kilometreye ulaşan hızlı tren ağı, dünyadaki toplam kapasitenin yüzde 70'ini oluşturuyor. Ülke, hızlı tren ağını 2025'te 50 bin kilometreye çıkarmayı amaçlıyor. (AA)Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır