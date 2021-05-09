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Çin roketi düştü mü? Çin roketi nereye ve ne zaman düştü? Pentagon açıkladı!

09.05.2021 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'in fırlattığı Long March-5 isimli roketi 29 Nisan'da uzaya gönderilmişti. Fırlatmanın ardından roket kontrolden çıkmıştı. Tüm dünyanın ilgiyle merak ettiği ve gece boyu takip edilen roketin akıbeti sabaha karşı yanıt buldu. Peki Çin roketi düştü mü? Çin roketi nereye ve ne zaman düştü? İşte son detaylar...

Çin roketi düştü mü? Çin roketi nereye ve ne zaman düştü? Pentagon açıkladı!

29 Nisan'da uzaya gönderilen Çin'in fırlattığı Long March-5 isimli roket fırlatma sonrası kontrolden çıkmıştı. Nereye ve hangi ülkeye düşeceği merak edilen roket, gece boyu tüm dünya tarafından ilgiyle takip edildi. Peki Çin roketi düştü mü?

ÇİN ROKETİ DÜŞTÜ MÜ? ÇİN ROKETİ NEREYE VE NE ZAMAN DÜŞTÜ?

Çin tarafından geçen hafta fırlatılan büyük roketin enkazının hafta sonu dünyaya düşmesinin beklendiği haberi Pentagon tarafından duyuruldu. Avrupa Uzay Ajansı da enkaz parçalarının 41'inci kuzey ve güney enlemleri arasına düşebileceğini ifade etti. Türkiye'nin pek çok kenti de risk altındaki ülkeler arasında gösterilmişti.

Çin'in kontrolden çıkan roketinin enkazı sabaha karşı Hint Okyanusu'na düştü.
Çin resmi haber ajansı konu hakkındaki duyuruyu yaptı. Habere göre, 21 tonluk roketin büyük bölümü atmosfere yeniden girdiğinde yanarak parçalandı.
Açıklamada roket parçalarının Türkiye Saati ile 05.24'te, 2.65 derece kuzey enleminde ve 72.47 derece doğu boylamında indiği açıklandı.

Verilenler koordinatlar roketin Hint Okyanusu'nda Maldivlerin yakınlarına bir yere düştüğünü belirtiyor. Çin'in Long March-5 roketi 29 Nisan'da uzaya fırlatılmıştı.
Fırlatılma sonrası Tianhı modülü, roketten ayrılarak planlanan yörüngesine girmişti.
Roketin ana gövdesinin de Dünya'da önceden planlanmış olan bir noktaya inmesi gerekiyordu.


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Anahtar Kelimeler:
Çin
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