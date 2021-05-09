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Çin roketi Hint Okyanusu'na düştü

09.05.2021 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya'ya düşüşü endişe ile beklenen Çin roketinin parçalarının Hint Okyanusu'na düştüğü bildirildi.

NASA, roketin kontrolsüz bir şekilde düşmesini eleştirdi.Çin'in fırlattığı kontrolden çıkan roketin parçaları Hint Okyanusu'na düştü. Çin Uzay Ajansı tarafından yapılan açıklamada, roketin parçalarının TSİ 04.24'te Dünya atmosferine girdiği ve büyük ölçüde parçalandığı bildirildi. Roket parçalarının Hint Okyanusu'nda Maldivlerin yakınlarına düştüğü belirtiliyor.

ABD ordusunun Uzay Kuvvetleri Komutanlığı, roketin saat 04.15'te Arap Yarımadası üzerinde dünya atmosferine girdiğini duyurdu. Ancak roketin parçalarının "karaya mı, suya mı düştüğünün bilinmediği" ifade edildi.

ABD askeri verilerini kullanan internet platformu Space Track ise ABD sistemlerinin roketin parçalarını son olarak Suudi Arabistan'ın üzerinde tespit ettiğini duyurdu. Space Track, roketin parçalarının Hint Okyanusu'nda Maldivlerin kuzeyine düştüğünü açıkladı.

Roketin kontrolsüz düşüşü eleştirdi

Long March 5B roketi, Çin'in kalıcı uzay üssünde kalacak üç taykonotun barınacağı Tianhe modülünü taşımak üzere 29 Nisan'da Hainan adasından uzaya fırlatılmış, uzay istasyonundan ayrıldıktan sonra yörüngeden çıkarak düşmeye bırakılmıştı. Roketin kontrolsüz bir şekilde Dünya'ya düşecek olması endişe yaratmıştı.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Müdürü Bill Nelson, roket parçalarının düşmesinin ardından yaptığı açıklamada "Uzay çalışmaları yapan uluslar, uzay çöpünün Dünya'ya yeniden dönüşü sırasında yeryüzündeki insanlar ve nesneler için tehlikeyi asgari düzeye indirmeli ve bu tür olaylarla ilgili şeffaflığı da azami düzeye çıkarmalı" dedi. Nelson, Çin'i roket enkazının düşmesi ile ilgili "sorumlu standartlara" bağlı kalmamakla suçladı.

Harvard Üniversitesi Smithsonian Astrofizik Merkezi'nden Jonathan McDowell da, roketin parçalarının denize düşme olasılığının büyük olduğuna dikkat çekerek, Çin'in bu "kumarda" kazandığını belirtti. Roket parçalarının kontrolsüz bir şekilde düşmesini "umursamazlık" olarak nitelendiren McDowell, Çin'in bu tür olayları önlemek için roketlerinin tasarımını değiştirmesi gerektiğini vurguladı. McDowell, "Bir tonluk metal parçalarının saatte yüzlerce kilometre hızla Dünya'ya doğru uçmasının iyi bir uygulama olmadığını" söyledi.

Türkiye'de de endişe yaratmıştı

Roketin Dünya'ya düşecek olması ile ilgili endişeler karşısında Çin roketin hasar yaratma olasılığının "oldukça düşük" olduğunu savunmuştu. Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Vang Venbin, roketin parçalarının önemli bir bölümünün atmosfere girişte yanarak tahrip olacağını belirterek "Havacılık faaliyetlerine ya da yerdeki insanlara ve faaliyetlere zarar verme olasılığı son derece düşük" açıklamasında bulunmuştu.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) da roketin 20 tonluk ana gövdesinin Pazar günü atmosfere girmesini hesap ettiklerini bildirmiş, düşeceği bölgeyi, 41.5 kuzey enlemi ile 41.5 güney enlemi arasındaki bölge olarak tahmin etmişti. Avrupa'da Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, İtalya, Portekiz, İspanya ve Malta'nın da bazı bölgeleri bu alana dahil olması nedeniyle, roketin düşecek olması Türkiye'de de endişeyle karşılanmıştı.

Geçen yıl da Çin'e ait bir roketin parçaları Fildişi Sahili'ne düşmüş, parçalar çok sayıda köye zarar vermişti. Olayda ölen ya da yaralanan olmamıştı.

dpa/JD,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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