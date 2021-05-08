Çin roketi: Kontrolden çıkan roketin enkazının saatler içinde Dünya'ya düşmesi bekleniyor

EU SST, internet sitesinden yayımladığı açıklamada, düşüşün etkisinin 'düşük' olmasını beklediklerini belirtti ama roket enkazının kontrolsüz ilerleyişinin öngörüleri de zorlaştırdığını söyledi.

ABD Yörünge Dönüş ve Enkaz Çalışmaları Merkezi (CORDS) de roketin düşüş saatiyle ilgili tahminlerini güncelledi ve Pazar günü 03.30GMT'den (TSİ 06.30) önce ya da sonrasındaki dört saat içinde beklediklerini duyurdu.

AB Uzay Gözetim ve İzleme Kurumu (EU SST) Long March 5B roketi enkazının düşüş saatini, Pazar günü 02.11GMT'den (TSİ 05.11) 190 dakika öncesi ya da sonrasındaki zaman dilimi olarak tahmin ettiklerini söyledi.

Çin'in uzay istasyonu için 29 Nisan'da fırlattığı ilk modülü taşıyan roketin gövdesinin kontrolden çıkmasının ardından, enkazının Cumartesi gece geç saatlerde ya da Pazar sabah saatlerinde Dünya'ya düşmesi bekleniyor. Tahminlere ilişkin açıklamalar uzay gözlem ve araştırma merkezleri tarafından yapıldı.

Roketi ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) da takibe aldı. Pentagon tahminine göre de roket Cumartesi 23.00GMT (TSİ Pazar 02.00) civarında, dokuz saatlik zaman diliminde düşecek.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Cuma günkü açıklamasında roket enkazının büyük bir bölümünün atmosfere girerken yanacağını ve büyük bir zarar verme ihtimalinin düşük olduğunu duyurmuştu. ABD Uzay Komutanlığı 'kontrolsüz giriş' olarak tanımladığı enkazın seyrini takibe aldığını açıklamıştı.

Nereye düşecek?

Roketin nereye düşeceğiyle ilgili çok sayıda spekülasyon var. Yanmayan enkaz parçalarının yer yüzünün %70'ini kaplayan okyanuslara düşmesi de ağırlıkla dile getirilen bir tahmin.

Harvard merkezli astrofizikçi Jonathan McDowell ise Reuters haber ajansına açıklamasında, roket parçalarının karaya ve belki yerleşim bölgesine düşebileceğini söyledi. Geçen yıl Mayıs ayında ilk fırlatılan Long March 5B'nin enkazı Fildişi'ne düşmüş, bazı binalarda hasar meydana gelmiş yaralanan olmamıştı.

Avrupa Uzay Ajansı hafta içinde enkaz parçalarının 41'inci kuzey ve güney enlemleri arasına düşebileceğini açıkladı.