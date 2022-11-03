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Çin roketi kontrolsüz bir şekilde düşüşe geçti! Çin roketi Türkiye'ye düşebilir! Ne zaman, nereye düşecek?

03.11.2022 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin roketi haberleri vatandaşlarda tedirginlik yarattı. Çin'in Cadılar Bayramı'nda uzaya fırlattığı 23 tonluk roketi kontrolden çıktı. 31 Ekim'de fırlatılan Çin roketinin Dünya'ya düşmesi bekleniyor. Roketin düşme ihtimali olan koordinatları arasında Türkiye'de bulunuyor. İşte kontrolden çıkan Çin roketi ile ilgili detaylar...

Çin roketi kontrolsüz bir şekilde düşüşe geçti! Çin roketi Türkiye'ye düşebilir! Ne zaman, nereye düşecek?

Çin roketi tüm Dünya'yı tedirgin ediyor. 31 Ekim'de Çin tarafından fırtılan 23 tonluk roketin kontrolden çıktığı öğrenildi. Saatte 27 bin 600 kilometre hızla Dünya'nın etrafından dönen roketin ne zaman ve nereye düşeceği bilinmiyor. Çin roketinin düşme ihtimali olan koordinatlar arasında Türkiye'de bulunuyor. Peki Çin roketi ne zaman düşecek? Nereye düşecek?

UZMANLAR UYARIYOR

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Çin'den fırlatılan Long March 5b'nin okyanusta önceden belirlenmiş bir noktaya inmesi planlanıyordu. Ancak uzmanlar, roketin kontrolden çıkması sonrası büyük parçaların yerleşim alanlarına düşebileceği konusunda uyarıyor.

ÇİN ROKETİ NE ZAMAN DÜŞECEK?

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Çin roketinin 5 Kasım Cumartesi sabah saatlerinde yeryüzüne düşmesi bekleniyor.

ÇİN ROKETİ NEREYE DÜŞECEK?

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10 katlı bina yüksekliğindeki 23 tonluk roketin nereye düşeceği henüz belli değil. Düşebilecek koordinatların arasında Türkiye olduğu da açıklandı.

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