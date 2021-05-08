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Çin Roketinin Düşmesine Saatler Kaldı

08.05.2021 19:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin’in geçen hafta uzaya fırlattığı ve kontrolden çıktığı belirtilen roketin enkazının Türkiye saatiyle Pazar sabah saatlerinde Dünya’ya düşmesi bekleniyor

Çin Roketinin Düşmesine Saatler Kaldı

Çin’in geçen hafta uzaya fırlattığı ve kontrolden çıktığı belirtilen roketin enkazının Türkiye saatiyle Pazar sabah saatlerinde Dünya’ya düşmesi bekleniyor

Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada da roketin Dünya’ya dönüşü sırasında parçalanacağı ancak yeryüzüne düşmesi beklenen enkaz parçalarının bir hasara neden olmayacağı belirtilmişti.

Bir Amerikan araştırma kurumunun Cuma günü Twitter üzerinden paylaştığı açıklamaya göre, enkazın Yeni Zelanda Kuzey Adası yakınlarına düşmesi bekleniyor. Açıklamada, enkazın Dünya üzerinde geniş bir alana dağılarak düşebileceği yönünde daha önce ortaya atılan tahminler de doğrulandı.

29 Nisan günü Hainan Adası’ndan uzay yolculuğu başlatılan, insansız Tianhe kapsülünün fırlatılmasında kullanılan 5B tipi roket Çin’in uzay araştırmaları programında sıklıkla kullanılan ‘Uzun Yürüyüş 5’ adlı roket türlerinden biri.

Çin’in ilk 5B roketi geçen yıl Mayıs ayında fırlatılmıştı.

18 tonluk enkaz, Dünya’ya düşen en büyük roket kalıntılarından biri olarak kayıtlara geçecek. Ancak Amerika’nın 2003’te yedi astronotla birlikte uzaya gönderdiği ve Dünya’ya dönüş yolunda parçalanan Columbia Uzay Aracı ile Sovyetler Birliği’nin 1991 yılında yanan Salyut 7 Uzay İstasyonu’nun enkazları hala Dünya’ya düşen en büyük uzay aracı enkazı niteliğinde.

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