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  4. Çin-Rusya-İran Ortak Deniz Tatbikatı Düzenliyor

Çin-Rusya-İran Ortak Deniz Tatbikatı Düzenliyor

26.12.2019 12:53 | Son Güncelleme

Çin, Rusya ve İran, Hint Okyanusu ve Umman Körfezi’nde ortak deniz tatbikatına başlıyorlar

Çin-Rusya-İran Ortak Deniz Tatbikatı Düzenliyor

Çin, Rusya ve İran, Hint Okyanusu ve Umman Körfezi’nde ortak deniz tatbikatına başlıyorlar. Tatbikat Washington ve Tahran ilişkilerinin gergin olduğu bir döneme denk gelmesi sebebiyle de ayrıca dikkat çekiyor.

27-30 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek olan tatbikata Çin, bir güdümlü füze destoyeriyle katılacak. Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian yaptığı açıklamada tatbikatla denizler konusunda 3 ülke arasındaki işbirliğinin güçleneceğini söyledi.

Tatbikatın düzenleneceği Umman Denizi, özellikle körfez bağlantısı nedeniyle hassas bir öneme sahip. Bölge, Arap Körfezi’ne bağlantı noktası olma özelliğini taşıyor ve burası petrol tankerlerinin geçişi açısından dünyanın en yoğun beşinci noktası konumunda.

Amerika, İran’ın bu bölgede bazı tankerlere el koymasının ardından bölgede bir savunma deniz gücü oluşturulması önerisinde bulunmuştu.

İran’la birlikte tatbikata katılan Çin aynı zamanda İran’ın ilişkilerinin son derece kötü olduğu Suudi Arabistan’la yakın temas içerisinde. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in önümüzdeki yıl Suudi Arabistan’a resmi bir ziyarette bulunması da bekleniyor.

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