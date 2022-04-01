Çin-Rusya Ticaretinde Ukrayna Etkisi

Çin-Rusya ticari ilişkileri Ukrayna savaşından olumsuz etkileniyor.

Reuters haber ajansının konuştuğu Çin şirketleri, Ukrayna savaşının başlamasından bu yana maddi kayıplarının olduğunu ve işlerinin Rusya’ya yönelik yaptırımlardan etkilendiğini bildirdi.

Çin’in doğusunda termos üreten fabrikanın sahibi Deng Jinling, “Rusya’ya göndermem gereken ürünler depomda bekliyor” dedi.

6,29 milyon dolarlık geçen yılki kazancının yaklaşık yüzde 30’unun Rusya’dan geldiğini belirten Deng, “Müşterilerimizin hepsi, döviz kurunun biraz iyileşmesini bekliyor. Şu andaki döviz kuruyla maliyetler çok yüksek” diye konuştu.

Sadece soyadını vermek isteyen bir diğer Çinli Guo ise, şirketinin Rus ve Çinli müşteriler arasında “aracılık" yaptığını, çarşaf ve mutfak eşyaları gibi ürünlerin ticaretinde üçte bir oranında düşüş yaşandığını kaydetti.

"Rusya'ya ihracat yapılamaz hale geliyor"

20 binden fazla küçük Çinli ihracatçıyı temsil eden bir ticaret grubunun başkanı olan Shen Muhui de, "Rublenin değer kaybetmesi, her satış olduğunda para kaybetmeniz anlamına geliyor" dedi.

Shen, Rusya’daki depo hizmetlerine olan talebin Ukrayna savaşının başlamasından bu yana beşte bir oranında azaldığını ve müşterilerinin yüzde 90’ının etkilendiğini belirtti. Shen, “Rusya'ya ihracat yapılamaz hale geliyor” dedi.

Çin, Rusya'nın en büyük ithalat kaynağı ve gümrük verilerine göre Çin sbu yılın Ocak ve Şubat aylarında Rusya'ya aralarında bilgisayar, araba ve oyuncakların bulunduğu 12,6 milyar dolarlık ürün sattı.

Hem Rus ithalatçılar hem de Çinli ihracatçılar, rublenin değer kaybetmesiyle ticari işlerini erteliyor. Savaşın başlamasıyla, ruble yuan karşısında yüzde 40'tan fazla değer kaybetmişti.

Çin, Rusya’nın Ukrayna işgalini kınamamış ve Rusya’ya uygulanan yaptırımların “yasadışı” olduğunu savunmuştu.

