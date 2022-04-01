HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çin-Rusya Ticaretinde Ukrayna Etkisi

Çin-Rusya Ticaretinde Ukrayna Etkisi

01.04.2022 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin- Rusya ticari ilişkileri Ukrayna savaşından olumsuz etkileniyor. Reuters'un konuştuğu Çin şirketleri, maddi kayıplarının olduğunu ve işlerinin Rusya’ya yönelik yaptırımlardan etkilendiğini bildirdi

Çin-Rusya Ticaretinde Ukrayna Etkisi

Çin-Rusya ticari ilişkileri Ukrayna savaşından olumsuz etkileniyor.

Reuters haber ajansının konuştuğu Çin şirketleri, Ukrayna savaşının başlamasından bu yana maddi kayıplarının olduğunu ve işlerinin Rusya’ya yönelik yaptırımlardan etkilendiğini bildirdi.

Çin’in doğusunda termos üreten fabrikanın sahibi Deng Jinling, “Rusya’ya göndermem gereken ürünler depomda bekliyor” dedi.

6,29 milyon dolarlık geçen yılki kazancının yaklaşık yüzde 30’unun Rusya’dan geldiğini belirten Deng, “Müşterilerimizin hepsi, döviz kurunun biraz iyileşmesini bekliyor. Şu andaki döviz kuruyla maliyetler çok yüksek” diye konuştu.

Sadece soyadını vermek isteyen bir diğer Çinli Guo ise, şirketinin Rus ve Çinli müşteriler arasında “aracılık" yaptığını, çarşaf ve mutfak eşyaları gibi ürünlerin ticaretinde üçte bir oranında düşüş yaşandığını kaydetti.

"Rusya'ya ihracat yapılamaz hale geliyor"

20 binden fazla küçük Çinli ihracatçıyı temsil eden bir ticaret grubunun başkanı olan Shen Muhui de, "Rublenin değer kaybetmesi, her satış olduğunda para kaybetmeniz anlamına geliyor" dedi.

Shen, Rusya’daki depo hizmetlerine olan talebin Ukrayna savaşının başlamasından bu yana beşte bir oranında azaldığını ve müşterilerinin yüzde 90’ının etkilendiğini belirtti. Shen, “Rusya'ya ihracat yapılamaz hale geliyor” dedi.

Çin, Rusya'nın en büyük ithalat kaynağı ve gümrük verilerine göre Çin sbu yılın Ocak ve Şubat aylarında Rusya'ya aralarında bilgisayar, araba ve oyuncakların bulunduğu 12,6 milyar dolarlık ürün sattı.

Hem Rus ithalatçılar hem de Çinli ihracatçılar, rublenin değer kaybetmesiyle ticari işlerini erteliyor. Savaşın başlamasıyla, ruble yuan karşısında yüzde 40'tan fazla değer kaybetmişti.

Çin, Rusya’nın Ukrayna işgalini kınamamış ve Rusya’ya uygulanan yaptırımların “yasadışı” olduğunu savunmuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Orucu bozan şeyler nelerdir?Orucu bozan şeyler nelerdir?
Rusya'dan AB'ye misilleme! Yaptırım kararı aldılarRusya'dan AB'ye misilleme! Yaptırım kararı aldılar
Liselilerin şakalaşması kanlı bitti! Kızlar tuvaletine itilince...Liselilerin şakalaşması kanlı bitti! Kızlar tuvaletine itilince...
Anahtar Kelimeler:
Çin Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzine 80 kuruş indirim geliyor, motorin fiyatları...

Benzine 80 kuruş indirim geliyor, motorin fiyatları...

Bayram ikramiyesi ve maaş zamlarında son viraj!

Bayram ikramiyesi ve maaş zamlarında son viraj!

Koronavirüs istirahat raporu alanlarla ilgili flaş gelişme!

Koronavirüs istirahat raporu alanlarla ilgili flaş gelişme!

Savaşın başından bu yana bir ilk! Ukrayna, Rusya'yı vurdu

Savaşın başından bu yana bir ilk! Ukrayna, Rusya'yı vurdu

Tanju Özcan'dan dikkat çeken açıklamalar! 'Seçimi yüzde 100 kazanırlar'

Tanju Özcan'dan dikkat çeken açıklamalar! 'Seçimi yüzde 100 kazanırlar'

Yavuz Ağıralioğlu hakkında bomba BBP iddiası!

Yavuz Ağıralioğlu hakkında bomba BBP iddiası!

İlginizi Çekebilir

Dekoltesi Gülşen'den bile iddialı bulundu!

Dekoltesi Gülşen'den bile iddialı bulundu!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Burçları bugün neler bekliyor?

Burçları bugün neler bekliyor?

Güçlü ve dayanıklı elektrikli süpürge önerileri

Güçlü ve dayanıklı elektrikli süpürge önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.