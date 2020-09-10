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Çin Rusya ve İran’dan Askeri Tatbikatlar

10.09.2020 19:41 | Son Güncelleme

Çin ve Rusya bu ay içerisinde Rusya’nın güneyinde ortak askeri tatbikat yapmaya hazırlanıyor. Tatbikata Ermenistan, Belarus, İran, Myanmar, Pakistan ve başka bazı ülkeler de katılacak. İran ordusu da Hürmüz Boğazı yakınlarında geniş kapsamlı bir tatbikata başladı

Çin Rusya ve İran’dan Askeri Tatbikatlar

Çin ve Rusya bu ay içerisinde Rusya’nın güneyinde ortak askeri tatbikat yapmaya hazırlanıyor. Çin Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, tatbikata Ermenistan, Belarus, İran, Myanmar, Pakistan ve başka bazı ülkeler katılacak. İran ordusu da Hürmüz Boğazı yakınlarında geniş kapsamlı bir tatbikata başladı.

Çin Savunma Bakanlığı, “Caucasus 2020” (Kafkaslar 2020) adını taşıyan ve 21-26 Eylül arasında düzenlenecek olan tatbikatın savunma taktikleri, kuşatma ve muharebe sahasında kontrol ve komuta alanlarına odaklanacağını bildirdi.

Açıklamada, tatbikatın “tüm dünyanın pandemiyle mücadele ettiği bu önemli zamanda” Çin-Rusya ilişkileri bakımından özel bir anlam taşıdığı belirtildi.

Çin ve Rusya, iki ülke arasında 20 yıl önce “kapsamlı stratejik ortaklığın” tesis edilmesinden bu yana, büyük oranda ABD’nin etkisine karşı koymak amacıyla askeri konular ve diplomaside giderek boyutu artan yakın bir işbirliği içerisine girdi. İki ülke ordusu düzenli aralıklarla ortak tatbikatlar düzenliyor ve Suriye, Kuzey Kore gibi konularda iki ülke BM’de birbirlerini destekliyor.

Diğer taraftan İran devlet televizyonu da, İran ordusunun stratejik Hürmüz Boğazı yakınlarında üç gün sürecek geniş kapsamlı bir tatbikata başladığını bildirdi. Her yıl düzenlenen tatbikat, ABD ile İran arasındaki gerilimin daha da arttığı bir zamana denk geldi.

Devlet televizyonu, deniz, hava ve kara kuvvetlerinden birliklerin Umman Körfezi’nde 2 milyon kilometrekareye yakın bir alanda düzenlenen tatbikata katıldığını kaydetti. İran denizaltıları ve insansız hava araçlarının da tatbikat için konuşlandırıldığı bilgisi verildi.

İran televizyonu, karaya karaya ve karadan havaya fırlatılan kısa menzilli füzelerin fırlatılmasının, savaş uçaklarının ve denizaltı dahil gemilere hava indirme kıtalarının konuşlandırılmasının görüntülerini yayınladı.

“Zolfaghar-99” (Zülfikar-99) adını taşıyan ve her yıl yapılan tatbikatın komutanı Oramiral Habibullah Sayyari dün yaptığı açıklamada, operasyonun “yabancı tehditler ve herhangi bir olası işgale karşı hazır olma durumunu güçlendirmeyi” amaçladığını söyledi.

Ortadoğu sularında devriye gezen ABD Donanması 5’inci Filosu, İran’ın tatbikatıyla ilgili yorum yapmayı reddetti.

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