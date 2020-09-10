Çin Rusya ve İran’dan Askeri Tatbikatlar

Çin ve Rusya bu ay içerisinde Rusya’nın güneyinde ortak askeri tatbikat yapmaya hazırlanıyor. Çin Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, tatbikata Ermenistan, Belarus, İran, Myanmar, Pakistan ve başka bazı ülkeler katılacak. İran ordusu da Hürmüz Boğazı yakınlarında geniş kapsamlı bir tatbikata başladı.

Çin Savunma Bakanlığı, “Caucasus 2020” (Kafkaslar 2020) adını taşıyan ve 21-26 Eylül arasında düzenlenecek olan tatbikatın savunma taktikleri, kuşatma ve muharebe sahasında kontrol ve komuta alanlarına odaklanacağını bildirdi.

Açıklamada, tatbikatın “tüm dünyanın pandemiyle mücadele ettiği bu önemli zamanda” Çin-Rusya ilişkileri bakımından özel bir anlam taşıdığı belirtildi.

Çin ve Rusya, iki ülke arasında 20 yıl önce “kapsamlı stratejik ortaklığın” tesis edilmesinden bu yana, büyük oranda ABD’nin etkisine karşı koymak amacıyla askeri konular ve diplomaside giderek boyutu artan yakın bir işbirliği içerisine girdi. İki ülke ordusu düzenli aralıklarla ortak tatbikatlar düzenliyor ve Suriye, Kuzey Kore gibi konularda iki ülke BM’de birbirlerini destekliyor.