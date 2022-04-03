Çin: Rusya'ya yönelik yaptırımları "kasten" delmeyeceğiz

Çin, yaptırımları bir kez daha eleştirdi.Çin hükümeti, Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Avrupa ülkelerinin Rusya'ya yönelik yaptırımlarını delebilecekleri yönündeki iddiaları ilk kez açık bir şekilde reddetti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Avrupa Dairesi Başkanı Vang Lutong, Cumartesi günü yaptığı açıklamada "Rusya'ya Amerikalılar ve Avrupalılar tarafından uygulanan yaptırımları delmek için kasten bir şey yapmıyoruz" ifadelerini kullandı. Ancak Vang Rusya'ya uygulanan yaptırımları da eleştirerek, "Yaptırımlara karşıyız ve bu yaptırımların etkisi bütün dünyaya yayılabilir" uyarısında bulundu.

Çin'in Rusya ile normal ticari ilişkilerinin bu yaptırımlardan "etkilenmemesi gerektiğini" vurgulayan Vang, küresel ekonominin yararı için "tedarik ve sanayi zincirindeki her türlü olası zarardan kaçınmak" gerektiğini söyledi.

Vang ayrıca mevcut krizde Çin'in rolünün sınırlı olduğunu belirterek, "Bu sorunun çözümünün anahtarı Çin'in değil, Washington ve Brüksel'in elinde" ifadesini kullandı. Avrupa'nın güvenliğinin söz konusu olduğunu kaydeden Vang, bu sorunu Avrupa'nın çözebileceğini dile getirdi.

Avrupa Birliği (AB) ve Çin liderlerinin Cuma günü çevrimiçi olarak gerçekleştirdiği zirvede, Brüksel Pekin'i, yaptırımları baypas etmek için Rusya'ya yardım etmemesi konusunda uyarmıştı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını kınayan açıklamalar yapmayan Çin hükümeti, Rusya ve Ukrayna arasında tarafsız arabuluculuk öneriyor. Ancak Çin devlet medyasının çoğunlukla Rus çizgisini takip ettiği, ABD ve NATO'yu eleştirdiği gözlemleniyor.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de, Çin'e Moskova'ya Ukrayna savaşını sona erdirmesi konusunda nüfuzunu kullanması çağrısı yapmıştı.

Rusya ve Çin'den ise aralarındaki yakın işbirliğini vurguluyan açıklamalar geliyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Çinli mevkidaşı Vang Yi, stratejik ortaklığı daha ileri düzeye taşıma ve "adil ve demokratik yeni bir dünya düzeni kurma" iradesine vurgu yapmıştı.

AFP/AI, JD

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